Vejmelku v Kometě nahradí Tomek, do Brna míří i Roth a Haščák

„Diskutovaná otázka gólmana je vyřešena. Hovořili jsme s několika brankáři a domluvili jsme se s Matejem Tomkem, který je ve výborném věku, má mezinárodní zkušenosti. Chytal v zámoří nebo ve Finsku,“ řekl klubovému webu nový trenér Komety Jiří Kalous.

Třiadvacetiletý Tomek chytal v uplynulé sezoně ve finské lize za SaiPu Lappeenranta a za KalPu Kuopio. V 26 utkáních měl průměr 2,15 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,36 procenta a jednou udržel čisté konto.

Do Finska zamířil po sezoně strávené v Trenčíně. Předtím byl pět let v Severní Americe v týmech Topeka Roadrunners v NAHL, Waterloo Black Hawks v USHL a na University of North Dakota v NCAA.

„Máme na něj velmi dobré reference, navíc se dobře zná s naším koučem gólmanů. Matej má zároveň výborné parametry, měří 191 centimetrů. Je i v kádru slovenského národního týmu. S Lukášem Klimešem vytvoří stabilní brankářskou dvojici,“ doplnil Kalous.

Třicetiletý Roth působil v Lausanne od konce ledna a ve 13 zápasech včetně play off si připsal tři asistence. V extralize má na kontě za Slavii, Liberec, Třinec a České Budějovice 538 zápasů a 233 bodů za 59 branek a 174 asistencí. V první části sezony 2015/16 působil v KHL v dresu Novosibirsku.

Předloni získal s Třincem titul poté, co v rozhodujícím šestém utkání finále při výhře 4:2 nad Libercem vstřelil vítěznou branku. S Oceláři vybojoval v roce 2015 stříbro a ve sbírce má i bronz v barvách Slavie z roku 2010. Odehrál také šest utkání v české reprezentaci.

„Vláďu Rotha znám velmi dobře ze Slavie a Třince. Je to pravák a velice konstruktivní bek, který má výbornou rozehrávku a čtení hry. Určitě vhodně doplní naši defenzivu a můžeme ho využívat i na přesilovky. Jeho zkušenosti se budou hodit,“ prohlásil Kalous.

Haščák už v Kometě působil v letech 2016 až 2018 a získal s ní dva mistrovské tituly. V české extralize hrál i za Karlovy Vary a zaznamenal ve 145 duelech 70 bodů za 35 branek a 35 asistencí.

Bývalý hráč Košic či Dinama Riga a Chabarovsku v KHL byl s 69 body za 38 gólů a 31 asistencí z 48 utkání nejproduktivnějším hráčem základní části slovenské extraligy v uplynulé sezoně. V dresu stříbrného Popradu v play off přidal ve 14 duelech 15 bodů za sedm branek a osm přihrávek.

„Marcel Haščák se vrací na známé místo. Je to špičkový a zkušený hráč, který umí šance nejen připravit, ale zároveň je i proměnit. Takového útočníka jsme do týmu potřebovali a hodně na něj co se týče produktivity spoléháme,“ dodal Kalous.