Syna i srdce má Haščák z Brna. A tak se vrací do Komety

Kdyby chtěl, mohl by se do přípravy svého staronového týmu zapojit rovnou po vystoupení z auta, a zřejmě by mezi ostatní zapadl tak, jako kdyby z Komety ani neodešel.

„Tak rychle to ale nebude. Před nedávnem jsem s Popradem dokončil dlouhou sezonu, potřebuji pauzu. Teď se jenom jedu do Brna ukázat, domluvit se s trenéry a s kondičním koučem, kdy bych měl začít. To je lepší osobně než po telefonu,“ vyprávěl v v úterý Haščák během cesty ze Slovenska na Moravu.

Kádr Komety pro příští sezonu doplňuje jako jeden ze tří hráčů, kteří se pod Špilberk vrací po kratším působení v jiných klubech. Dalšími dvěma jsou Alexandre Mallet a Martin Dočekal.

Haščák nezastírá, že šance zahrát si v partě, ve které slavil dvě extraligová zlata, byla jedním z plusů pro jeho návrat na známá místa.

„Zažil jsem v Brně dva úžasné roky. Strašně moc bývalých hráčů se mi ozvalo a byli jsme v kontaktu, když se řešilo, že tam budu znovu hrát. Cítím se v Brně dobře, narodil se mi tam syn, takže je to Brňák,“ nadhodí účastník pěti mistrovství světa.

„Malý je klasický Slovák, má slovenské občanství a mluví slovensky. Narozený je ale v Brně, v komeťácké rodině. Minulý rok jsme si tam udělali týden prázdniny, líbilo se mu to. Celý život budeme Brno už navštěvovat a bude zapsané v našich srdcích,“ vysvětloval Haščák.

Přestože s trenérem Jiřím Kalousem se má teprve potkat, dá se už teď odhadnout, že by měl obsadit pozici střelce ve druhém útoku. Minulé dvě sezony na Slovensku měl z tohoto pohledu hvězdné; za Košice dal 33 gólů, za Poprad v uplynulé sezoně dokonce 43 gólů a pomohl mu do finále play off.

„Přijmu takovou roli, jakou mi trenér dá,“ slibuje kanonýr, který se při svém prvním brněnském angažmá neváhal i pobít bez rukavic.

Tomek? Výborný brankář

Za tři roky, co v Kometě nehrál, Haščák poněkud upravil svůj přístup k hokeji. I proto, že od roku 2018 nebyl na světovém šampionátu, začal mezi sezonami víc odpočívat.

„Z Brna jsem tehdy rychle jel na mistrovství, pořádně jsem neměl čas na potrénování a hned se šlo do další sezony. To jsem musel udělat jinak. Poslední dva roky jsem si udělal perfektní letní přípravu a začal jsem se soustředit na věci, v nichž jsem dobrý. Myslím si, že i na ledě jsem zkušenější a nad hokejem trochu jinak přemýšlím,“ říká o sobě.

V Brně by mohl být i neoficiálním průvodcem při představování posil Komety. Řada z nich je či ještě má být ze Slovenska, mezi nimi na jednom z předním míst ční jméno brankáře Mateje Tomka. Ve svých 23 letech a při prvním angažmá v české soutěži bude pro řadu fanoušků velkou neznámou.

„Letmo si ho pamatuji z reprezentace a chytal proti mně na Utkání hvězd. Mladý, šikovný brankář, který na sobě pracuje. Má vynikající styl. Nějaké góly jsem mu samozřejmě s radostí dal, ale myslím si, že je to vynikající gólman. Jsem na něho zvědavý a doufám, že šanci chytí za pačesy,“ představuje Haščák svého krajana. Nejraději mu prý střílí kolem rukou. „Buď dá ruce nahoru, nebo dolů a podle toho já vystřelím. Dovedu jeho slabiny odhadnout. (směje se) Ale musím říct, že je opravdu vynikající,“ dodává vyhlášený zakončovatel.

Matej Tomek v dresu slovenské reprezentace do 20 let.

Delší dobu se v Brně mluvilo o tom, že společně s ním Kometu posílí i jeho popradský spoluhráč z jednoho útoku Dávid Skokan. „To ale já přece nemůžu rozebírat,“ ohradí se Haščák. Netají se tím, že by si se Skokanem rád v budoucnu znovu zahrál, momentálně je to však s velkým otazníkem, protože jeho parťák dokončil play off na Slovensku s několika zraněními včetně otřesu mozku po ráně pukem do hlavy. „Je to jeden z nejlepších centrů, s jakým jsem kdy hrál, něco jsme spolu dokázali. Skoky má teď ale svoje starosti. Kromě toho, že je dobitý, má doma i tři děti, takže si určitě potřebuje oddechnout,“ pravil Haščák.

Nad tím, jak se mu bude dařit v kvalitnější české soutěži, zatím nechce přemýšlet. „Každá ta liga má svoje plus a minus. Není fér je srovnávat. Hokej se ale všude hraje stejně,“ myslí si.