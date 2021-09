Budeme rychlejší, plánuje Kometa před startem sezony. A lepší? Snad taky

„K loňské sezoně už se nemá cenu vracet, ta byla strašně ovlivněna covidem. My jsme se rozhodli do následujícího období chovat tak, jako že tady covid není, a podle toho skládáme mančaft. Rozpočtem nepatříme k průměru. Pokud chceme patřit do první šestky, tak to něco stojí a náklady jsou logicky vyšší,“ formuloval svoje představy boss brněnského klubu Libor Zábranský.

Naposled před pěti lety, kdy sestrojil mašinu pro dva mistrovské tituly, udělal v Kometě tolik výrazných změn jako letos. Nový je – pod vedením hlavního trenéra Jiřího Kalouse – realizační tým, nová je dvojice brankářů, za neměnným prvním útokem jsou dva ze tří centrů nově příchozí a taky dva nejvýraznější zadáci dorazili odjinud.

Změny v Kometě Přišli: Pavlík (Liberec), Ďaloga (Pardubice), Dočekal (Plzeň), Horký (návrat z Pardubic), Mikyska (návrat z Karlových Varů), Mallet (Vítkovice), Roth (Lausanne), Kollár (Nitra), Tomek (KalPa Kuopio), Krištof (Kärpät Oulu). Odešli: Barinka, Valský (České Budějovice), Zámorský (Örebro, zkouška), Trška (Zlín), Bondra (Bratislava Capitals), Klepiš (Liberec), Němec (Znojmo), Schneider (Salcburk). Možná sestava: Klimeš (Tomek) – Ďaloga, Roth, Kučeřík, Holland, Gulaši, Mikyska, Bartejs – Zaťovič, Holík, Mueller – Haščák, Krištof, Horký – Mallet, Kollár, Magee – Kusko, Rákos, Pavlík. Dále v kádru: Šoustal, Vincour, Dočekal.

„Doufám, že budeme nejen jiní, ale i lepší. Že celá sezona bude lepší, výsledky budou lepší než loni a budeme lidi víc bavit. Hlavně je teď podstatné vyladit poslední detaily a sezonu dobře začít,“ přeje si vůdce elitní formace Petr Holík.



Nový ročník extraligy odstartuje Kometa už pozítří předsunutým zápasem 1. kola v Karlových Varech. Co si na západ Čech poveze a co od ní čekat?

V plánu je rychlejší hokej, zápasů v přípravě bylo míň

Během letního období sehrála Kometa méně přípravných zápasů než v minulých letech. Sedm duelů absolvovala výhradně na českém ledě, vyzkoušela si tři extraligové soupeře a přidala Třebíč a Znojmo. „Dnes je takový počet utkání standardní. Většina týmů se chce soustředit na tréninkový proces, aby vyladily, co chtějí hrát. My jsme až na pozdější příjezd zámořských hráčů stihli vcelku všechno, co jsme chtěli,“ říká trenér Kalous. Pět zápasů jeho mužstvo vyhrálo v základní hrací době, jeden po nájezdech a jeden se nedohrál.

Gros letní Kalousovy práce spočívalo na zrychlení hry, kterou se Kometa dřív prezentovala. „Myslím si, že budeme hrát úplně jiným stylem, že to bude bruslivější. Věřím, že si budeme vytvářet hodně šancí, snad díky tomu bude padat i víc gólů a že to bude bavit nás i fanoušky,“ vyhlíží útočník Holík.

Brněnský trenér Jiří Kalous a odraz jeho asistenta Jiřího Horáčka

Hvězdná první lajna bude na 1. kolo zpět

Americký snajpr Peter Mueller sice za Kometu v přípravě neodehrál ani zápas, pro mužstvo je ale podstatnější, že by na ledě měl být ve středu v Karlových Varech. A celkově největší kámen ze srdce musel fanouškům Komety spadnout poté, co v létě uplynulo období, kdy měl Mueller možnost využít klauzuli ve smlouvě a odejít. Zajímal se prý Magnitogorsk.

„Peter má obrovskou kvalitu, a bylo by divné, kdyby se o něho ostatní kluby nezajímaly. Myslím si ale, že je tady spokojený, stejně jako my jsme spokojeni s ním. Je to top hráč a logicky byla možnost jeho odchodu zmedializovaná, ale upřímně řečeno asi víc, než byla reálná. K ničemu nedošlo a pak už jsme to ani neřešili,“ řekl ke spekulacím o Muellerově odchodu z Brna Zábranský.



Jedním dechem připouští, že brzo mohou nastat znovu. Tentokrát se totiž bude řešit rovnou nová smlouva, ta stávající rodákovi z Minnesoty po sezoně skončí. „Určitě budeme jednat o nové a věřím, že se domluvíme,“ oznámil Zábranský.

Muellera chce Kometa šetřit, útoky má vyrovnanější

Kolikrát bylo v brněnském podání až nezdravé, jakou porci minut dostával Mueller v zápasech základní části. Čím víc hrál, tím víc sice jeho výkon rostl, ale následkem toho byl ve druhé polovině sezony utahaný a další hráči nebyli tak rozehraní.

Tohle potřebuje Kometa vymyslet jinak. „V současné době je to pro mě jednoduché v tom, že máme čtyři vyrovnané formace. Všechny se v přípravě prosazovaly gólově. Díky tomu, že se tým posílil opravdu kvalitně, nebude nasazování prvního útoku tak extrémní jako loni. Ani to nemůže stát pouze na jedné pevné vazbě. Navíc kdykoliv a kdekoliv může dojít ke zranění a my musíme být schopni zareagovat,“ uvědomuje si trenér Komety.

Malec a Kováčik v áčku? Možné, ale nepravděpodobné

Slovenští zadáci Tomáš Malec a Jozef Kováčik patří v Brně k nejvěrnějším hráčům, jací po návratu Komety do nejvyšší soutěže modrobílý dres oblékli. Oba jsou nyní v druholigovém béčku, a protože v sestavě extraligového áčka je pořád jedno místo v obraně neobsazené, nabízí se otázka na jejich případné využití.

„Nezříkám se nikdy žádné varianty. Nikdy nevíte, co nastane. Je dobře, že kluci hrají. Teď to pro mě téma není, ale křišťálovou kouli nemáme nikdo,“ vyložil diplomaticky Kalous.

Kováčik, hlavním úvazkem v Kometě Kalousův asistent, se momentálně dostává ze zranění kolene z přípravného zápasu za béčko.

„Srdce a hlava by klukům šly. Mají obrovskou kvalitu, na ledě s béčkem jsou úplně někde jinde, ale čas nezastavíte,“ doplnil na adresu Malce (39 let) a Kováčika (41 let) šéf Zábranský.

Sestava (zatím) bez Vincoura, v útoku je přetlak

Na rozdíl od obrany je v útoku Komety značný přetlak. Ze stabilních extraligových hráčů by Kalous sestavil pět útoků. Na návrat po zranění čeká Tomáš Vincour, další borci se do sestavy nevejdou. Nic jistého nemá ani zkušený Martin Dočekal, braný zpět jako posila.

„Jádro týmu máme stoprocentně pohromadě a o sestavě mám až na otazník u jednoho hráče jasno,“ uvedl brněnský trenér.

Zajímavým trumfem pro něho může být Kanaďan Brandon Magee, pravák, schopný zastat stejnou roli jako loni Rakušan Peter Schneider. Z lajny bojovníků se rýsuje jeho posunování na přesilovku.