Vábení NHL. V Brně se prohánějí mladíci, kteří preferují kanadský kurz

Bývalí junioři Komety a dnes hráči NHL Jakub Zbořil a Libor Hájek ke své přípravě přizvali i Karla Pláška se zámořským kontraktem v kapse a čerstvě draftované mladíky Stanislava Svozila s Jakubem Brabencem. Všichni se chystají na odchod do Severní Ameriky, odkud se naopak před časem do modrobílého týmu vrátil Radek Kučeřík. Jaká je nynější pozice brněnských talentů, kteří se nacházejí v různých fázích pouti do vysněné NHL a již postupně dávají Kometě sbohem?

Stanislav Svozil

Ambice na první či druhé kolo nevyšly, ve třetím se však osmnáctiletý obránce svého jména v červencovém draftu NHL díky Columbusu dočkal. Hned poté přicházely telefonáty od klubových legend jako Rick Nash či pozdrav od budoucího mentora Jakuba Voráčka i pozornost médií.

Šestnáctiletý Stanislav Svozil z Komety dal v utkání v Olomouci svůj první gól v extralize.

Kam ale povedou jeho nejbližší kroky, si musel Svozil nejprve rozmyslet. „Teď už je jisté, že tady pokračovat nebudu. Odcházím do Kanady, do jednoho z klubů juniorské WHL, kde začnu americkou cestu. Může se to samozřejmě ještě změnit, zejména po kempu hlavního týmu, ale myslím, že začnu právě mezi juniory,“ prozrazuje plány 69. muž draftu.

Do zámoří jej klub odcházet nenutil, cestu přes Kanadu si zvolil sám. „Ptali se mě, co chci já. Cítil jsem, že nejlepší bude jít pryč, abych byl blíže očím vedení Columbusu. Záleželo jim na mém názoru a bylo prakticky jen na mně, zda chci odejít hned. Tím, že jsem řekl, že ano, odpověděl jsem podle mě správně a cestu k NHL jsem si hodně ulehčil,“ doufá Svozil.

Nadějného beka tak po dvou sezonách mezi muži Komety čeká netradiční návrat mezi juniory. „Chlapský hokej mi bude chybět a budu muset opět přivyknout tomu juniorskému. Je tam ale menší hřiště, musím se naučit lépe anglicky, takže je to jen jedna z výzev, které mě čekají,“ tuší obránce.

Jakub Brabenec

Podobná cesta jako Svozila čeká i sedmnáctiletého útočníka, jehož si jako 102. v pořadí vybrali Vegas Golden Knights. I on zamíří do kanadské juniorky. „Teď jsou mé plány i podle Vegas jasně dané. Bude nejlepší, když půjdu do Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) do Charlottetown Islanders,“ informuje Brabenec.

Jakub Brabenec v dresu Komety Brno

Na rozdíl od Svozila nad ničím přemítat nemusel. „Vůbec jsem nepřemýšlel a říkal jsem, že chci jistě odejít. Já chtěl jít pryč už minulý rok, ale nevyšlo to skrz koronavirovou pandemii, takže jsem se domluvil v Kometě, že tu ještě sezonu zůstanu, za což jí moc děkuji,“ zmiňuje svůj mateřský klub.

Kromě něj nezapomíná poděkovat ani svému slavnému otci Kamilu Brabencovi, který je zároveň drobným viníkem jeho touhy odejít pryč. „S mým jménem to budu mít v Česku dvakrát tolik těžké, protože táta tady dokázal velké úspěchy. Nestěžuji si ale, jsem moc šťastný, že mám takové rodiče, kteří mě vychovali v tomto často nepřejícím, závistivém prostředí tak, jak mě vychovali,“ podotýká.

Karel Plášek

Zatímco jeho mladší kolegové absolvují tradiční podraftovou cestu, jednadvacetiletý útočník se po zámořské burze talentů v roce 2019 rozhodl zůstat v Kometě. A krok se to zdál být trochu nešťastný.

I když oblékal pravidelně dres A týmu, bodové žně rozhodně nepředváděl, a tak nováčkovská smlouva ze strany Vancouveru zaskočila nejen hokejovou veřejnost, ale i samotného Pláška. „Pořád se mi nechce věřit tomu, že mám smlouvu a že tam opravdu odletím. Nečekal jsem to, a tak se jen strašně moc těším,“ libuje si další ze synů známého hokejisty.

Po kempu jej nejpravděpodobněji čeká štace na farmě v Abbotsfordu. Prozatím piluje angličtinu a vyzvídá od kolegů.

Radek Kučeřík

Opačnou cestu prochází devatenáctiletý obránce, který letos zůstává v Kometě a zámořský sen dává alespoň prozatím k ledu.

Radek Kučeřík

I on však koketoval s myšlenkou na cestu do Kanady, kde už rok hrál. „Možnost odejít tady také byla, ale doba tomu nyní nepřeje a všechny přesuny jsou těžké. Kdybych odešel, musel bych tam být skrz můj věk na výjimku, takže jsem napřed jednal se Saskatoon Blades, kde jsem hrál předminulou sezonu, jestli by si mě ještě rok chtěli nechat. Zájem měli, ale slíbit mi nic nemohli, protože jsou také ve velké nejistotě a nemohou rovnou slibovat staršímu hráči výjimku, když nemají jisté, kdo jim přijde z mladých,“ vysvětluje Kučeřík. „Potom jsem obdržel nabídku z Brna a už jsem byl rozhodnutý, že zůstanu tady,“ oznamuje.