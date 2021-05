Kometa hledá nástupce brankáře Vejmelky. Může být ze Slovenska

„Byli jsme na tuto variantu připraveni. Věděli jsme o klauzuli, kterou měl Karel ve smlouvě, a Karel sám říkal, že pokud by ta možnost přišla, rád by to v NHL zkusil. Je to naprosto pochopitelné, my mu k tomu blahopřejeme a já mu moc přeji, aby se mu to v zámoří povedlo,“ pověděl ve středu Kalous.

Jako kdyby nestačilo, že má „vybrakovanou“ obranu, ze které mu odešli oba zadáci z první pětky Filip Král a Petr Zámorský, do zámoří podle všeho po draftu zamíří talentovaný Stanislav Svozil a ve Finsku sehnal angažmá Libor Zábranský mladší. Teď je tu ještě změna na nejcitlivějším postu celé sestavy, v brankovišti.

„Karel jde za svým snem, tyhle šance se už nemusí opakovat. Naprosto ho chápu. Nám to samozřejmě zkomplikovalo situaci. Okamžitě jsme to začali řešit, vstoupili jsme do kontaktu s hráčskými agenty a monitorujeme trh. Díváme se, kdo by mohl být dostupný, kdo ještě nemá smlouvu nebo mu právě končí. Intenzivně to řešíme,“ řekl trenér Komety, který má stavbu mužstva na starosti.



Furch zůstane v KHL. A co Hudáček?

Shodou okolností právě ve středu došlo k výraznému pohybu z hlediska špičkových českých brankářů. Třinec oznámil angažování Marka Mazance, což se všeobecně očekávalo. Bývalý brněnský gólman Marek Langhamer přestoupil z Chabarovsku do finského Ilvesu Tampere, a tak ani s ním nemůže Kometa počítat. Jiná teoreticky mohla být situace u Dominika Furcha, jenže i ten již má zřejmě jasno – podle ruských médií zůstává v KHL a mění Dinamo Minsk za Nižněkamsk. O toho by Kalous podle všeho stál, není však dostupný.

Marek Langhamer se do Komety Brno nevrátí. Jeho kariéra bude pokračovat ve Finsku.

„Mluvil jsem s několika hráči, také s Dominikem. Znám se s ním osobně velmi dobře a vím, že preferuje zahraničí. I jeho agent říkal, že mu něco venku sežene. Hledáme dál. Chceme tuto pozici obsadit top hráčem a takové máme i vytipované,“ komentoval to kouč.



O tom, s kým v brance by rád 10. září v Karlových Varech vyrukoval do nového ročníku extraligy, se konkrétně bavit nechce. Podle informací MF DNES se během minulé sezony v hledáčku Komety ocitl Kanaďan Jared Coreau, borec se zkušenostmi z NHL, na kterého se byla výprava z Brna podívat v Bratislavě na zápase mezinárodní EBEL.

Kádr Komety v přípravě Brankáři: Lukáš Klimeš, Michael Schnattinger.

Obránci: Marek Ďaloga, Radek Kučeřík, Rhett Holland, Michal Gulaši, Dalimil Mikyska, Tomáš Bartejs.

Útočníci: Martin Zaťovič, Petr Holík, Peter Mueller, Alexandre Mallet, Luboš Horký, Radovan Pavlík, Karel Plášek, Tomáš Vincour, Daniel Rákos, Martin Dočekal, Silvester Kusko, Tomáš Šoustal, Vojtěch Střondala.

Nejen z tohoto důvodu je ale možné, že Vejmelkovým nástupcem bude cizinec; mezi adepty modrobílého dresu mají podle spekulací z hokejového prostředí být Slováci Július Hudáček (do letoška Spartak Moskva) či Matej Tomek (naposledy SaiPa z finské elitní soutěže).



„O jménech se bavit nechci. O hráče, jimž končí kontrakty, se zajímá víc klubů, nejen my. To je normální situace,“ reagoval na nabídnutá jména Kalous.

Kometa hledá lídry, Mueller (zatím) zůstává

Zřejmé je, že Kometa hledá do své sestavy lídry. Soupisku zatím doplnila návraty z hostování, po dvou letech se do Brna vrací i útočníci Alexandre Mallet a Martin Dočekal a čeká se na potvrzení příchodu Marcela Haščáka a Dávida Skokana ze slovenského Popradu po skončení finále slovenské extraligy.

Peter Mueller

Co ale dál? Obranu zatím vyztužil Marek Ďaloga, což však ztráty nestačí kompenzovat. „Čeká nás ještě hodně práce,“ připustil trenér Komety. Starosti mu to přesto nedělá. „Tohle období bude ještě dlouhé. Řešíme pozice, které bychom chtěli doplnit, a na ty chceme najít odpovídající hráčskou kvalitu. Úkolem číslo jedna je postavit konkurenceschopný tým. To je běžný proces. Nakolik bude naše sestava vylepšená oproti současnému stavu, to se ukáže až na ledě, a já věřím, že bude,“ vyhlíží Kalous.



Dobrou zprávou pro něho je, že zatím žádná nabídka neoslovila vítěze extraligového kanadského bodování Petera Muellera. Největší hvězda týmu má v Kometě smlouvu, v ní ale zároveň i možnost odejít do KHL nebo do Švýcarska. Z Ruska se o něho měl po skončení sezony jeden klub zajímat, k ničemu ale nedošlo.

„Peter má jasně dané priority, nabídka by mu musela dávat smysl a musela by být kvalitní i z hlediska jeho rodiny. Zatím nic takového neřeší,“ vzkázal Muellerův agent Tomáš Krejčí.

Všechny tyto šachy se dějí v době, kdy první část brněnského mužstva už trénuje na suchu. Kometu čekají tento a pak další dva týdny převážně v posilovně, pak začne posilovnu kombinovat s ledem.