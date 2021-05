Bylo lepší si počkat, od Arizony šanci dostanu, věří Vejmelka na cestě do NHL

Poslední dva roky si Karel Vejmelka nechával vyrobit o něco užší betony a extraligu chytal v nich. I tak se 24letý brankář připravoval na to, že jednou odejde do zámoří, kde se v celkově menší výstroji chytá.



Dočkal se po letošní sezoně. „Jednání s Arizonou probíhala delší dobu, i během sezony. Je to výjimečná šance, jak se posunout dál. Rozhodování bylo těžké, protože jsem byl v Kometě maximálně spokojený, a zvažoval jsem, že zůstanu. Zkusit to v Americe byl ale vždycky můj sen. A já ani nechci říkat, že to tam jdu zkusit. Jdu se poprat o místo v NHL. Udělám pro to všechno,“ pronesl v rozhovoru pro iDNES.cz Vejmelka.

Jakmile jste se rozhodl, že z Brna vyrazíte do světa, byla NHL prioritou?

I agent věděl, že pokud něco budeme řešit, tak hlavně za mořem. Sešly se i nabídky z evropských klubů, já jsem ale jasně preferoval Ameriku. Jsem rád, že se to povedlo. Už loni jsem měl možnost podepsat smlouvu s Nashvillem, ale nebylo to pro mě zdaleka tak dobře nastavené jako v Arizoně.

Proč jste si vybral právě ji?

Jednak měla velký zájem, jednak tam vidím reálnou šanci probojovat se do hlavního týmu. Za tím tam jdu. Počítám s tím, že začnu na farmě, to ano, ale je to šance probojovat se do nejlepší ligy světa. Bude to o mé píli, práci a poctivosti. A taky trochu o štěstí, to je taky potřeba. Půjdu si tvrdě za tím, abych jednou oblékl dres Arizony v NHL.

Jestli čtu situaci na její soupisce správně, tak Anttimu Raantovi končí smlouva a čísla nemá nijak valná. Jeho místo může převzít Darcy Kuemper. Dál už by měl následovat boj o místo dvojky. Vidíte to podobně?

S manažerem Coyotes jsem se bavil jen krátce. Nastínil mně, že začnu v AHL na farmě. Celková situace se uvidí až po skončení této sezony. Pak budu moudřejší.

Vyprávěl vám o Arizoně váš bývalý brněnský spoluhráč Marek Langhamer, který právě odtud do Komety před pár lety přišel?

Už druhým nebo třetím rokem v Kometě není, což je dlouhá doba na to, aby se v Arizoně leccos změnilo. Nějaké věci jsme sice probírali, ale nic extra. Už mě i napadlo zavolat mu a pobavit se, co a jak. Myslím, že se ještě spojíme, a zeptám se ho, jak to v Arizoně chodí.

Pokud si dobře pamatuji, měl k organizaci Coyotes výhrady, konkrétně k práci s brankáři a jejich vytížením.

Proto říkám, že je to nějaká doba na to, aby se tam věci pohnuly k lepšímu. Realizační tým se tam taky změnil. Myslím, že teď je ta organizace v jiné pozici, než byla tři čtyři roky zpátky, a doufám, že má očekávání se naplní jen v tom nejlepším.

Poučil jste se z jednání s Nashvillem, který vás měl na kempech, ale na smlouvě jste se s ním nikdy nedohodl?

Nějakou zkušenost jsem měl, ale hlavní břímě na sobě nesl agent. Měli jsme jasně specifikované, co chceme a co nechceme. Arizona víceméně všechno splnila. Jsem maximálně spokojený.

Kdy jste vlastně smlouvu s Arizonou podepsal?

Na konci minulého týdne, takže je to docela čerstvá zpráva. Já sám jsem se rozhodl poměrně rychle, pak jsem všechno probral s rodinou a dal jsem si pár dnů na rozmyšlení. Jednání jako taková probíhala pár měsíců.

Zaplavil vás slavnostní pocit, když jste psal svůj podpis na smlouvu s týmem NHL?

Všechno jsem dostal mailem, jinak se to v současné době ani nedá. Podepsal jsem to a poslal zpátky, žádná show kolem toho nebyla. Samozřejmě jsem si v té situaci uvědomoval, že to je smlouva s klubem NHL, že je to speciální okamžik. Pro to, abych takovou smlouvu měl, jsem hokej odmala hrál. Snil jsem o tom jako malý kluk, takže přišlo zadostiučinění, že jsem za svoji tvrdou práci dostal odměnu. Doufám, že je to začátek něčeho nového a ještě lepšího.

Míříte do zámoří zocelen lety v Kometě, kde jste byl dlouho dvojkou a musel jste si místo vybojovat?

Myslím, že tak to v hokeji chodí, a v Americe očekávám dost podobný průběh. Může se stát cokoliv, ale já budu doufat, že se tam situace bude vyvíjet příznivě a šanci v hlavním týmu dostanu dřív. Vůbec bych se nezlobil, kdyby to bylo už příští rok. (úsměv) Počítám s tím, že nedostanu nic zadarmo. Udělám maximum pro to, abych měl čisté svědomí, že jsem svoji šanci nezahodil.

Odcházíte i proto, že berete práci v Kometě poté, co jste si za ni konečně zachytal i play off, jako ukončenou?

Takhle to nebylo. Byl jsem rozhodnutý, že pokud nepřijde nabídka, která by mi vyhovovala, stoprocentně zůstanu v Kometě. Nemůžu proti ní říct nic špatného a můj podpis s Arizonou je i její zásluhou. Smlouvu jsem měl dál platnou. Probíral jsem to i s (šéfem klubu) Liborem Zábranským, a ten mi podpis smlouvy jenom doporučil. Řekl, že bych jednou litoval, kdybych to nezkusil. Zároveň řekl, že v Kometě budu mít dveře vždycky otevřené, za což jsem rád. Třeba se jednou vrátím, je to pro mě srdcová záležitost a zažil jsem zde nejlepší časy kariéry. Fanoušci jsou v Kometě nejlepší na světě. Rád bych se v Brně ještě někdy ukázal, pokud se mi nebude dařit, tak to může být i za rok, ale to bych nerad předbíhal. Pro mě bude Brno v české lize vždycky prioritou, po všech stránkách je to klub číslo jedna. I skrz fanoušky. To bude jedna z věcí, které mi budou chybět.

Sám jste to nakousl, smlouvu máte jen na rok. Nevadí vám to?

Počítal jsem s tím, v mé situaci ani na delší dobu než na rok podepsat nešlo. Zkusím si to tam, zjistím, co to obnáší, a za rok se uvidí. Zjistím, jestli bude mít Arizona zájem se mnou pokračovat, nebo bude lepší zvolit jinou cestu. Má svoje výhody, že nebudu vázaný na delší dobu na jednom místě.

První zprávy ze zámoří o tom, že jste podepsal smlouvu s týmem NHL, mluvily v noci z úterý na středu o vašem přestupu do Nashvillu. Víte o tom?

Jo, to jsem zaregistroval! Vůbec nevím, jak se to událo. Taky mě to překvapilo. Chvilku jsem pochyboval, jestli jsem vůbec podepsal tu správnou smlouvu. (úsměv) Pak jsem viděl další příspěvky, které už byly opravené. Taky mě to zarazilo.

Hrála pro vás roli i výška platu, který by se měl i s bonusy pohybovat kolem 900 tisíc dolarů?

Popravdě jsem neřešil ani tak výšku platu jako hlavně to, do jaké situace jdu, co je mi klub schopen nabídnout po herní stránce. Abych měl jistotu, že budu moct chytat, že dostanu reálnou šanci. To byla priorita. Samozřejmě když jsme se bavili o platu, tak jsem svoje požadavky měl. Nebyla to však primární věc. Hleděl jsem hlavně na svoji pozici v celé organizaci.

Čeká vás mimo jiné chytání v menší výstroji, máte s ní už nějakou zkušenost?

Výstroj takových rozměrů, v jakých se chytá v Americe, jsem na sobě ještě neměl, ale poslední dva roky jsem si už nechal dělat menší betony. Věděl jsem, že i to mi může pomoct v situaci, v jaké jsem teď. Kromě toho jsem od menších betonů očekával lepší pohyblivost. Bude to něco nového, a věřím, že to nebude na překážku.

Gólmani vesměs tvrdí, že se jim v menší výstroji líp hýbe a díky tomu i líp chytá.

Doufám, že to tak bude. Slyšel jsem ale i názory, že kolikrát rána pukem víc bolí. Samozřejmě i kvalita výstroje jde rok co rok dopředu, a nemyslím si, že by to měla být věc, která mě bude limitovat.

Všechno nafasujete až v Americe, nebo máte svoji výstroj, kterou si povezete s sebou?

To je další věc, kromě doby odletu do zámoří, kterou ještě nemám vyřešenou a kterou budu ještě řešit. Sám ještě nevím. Všechno se dozvím během pár dnů, až mě Arizona bude kontaktovat.

Existují vaše fotky, jak chytáte na kempu v Nashvillu a k jeho žlutému dresu máte modrobílou helmu Komety. Myslíte, že ji představíte i v Arizoně?

Nechci říkat, že ne, protože situace je celá zvláštní i z hlediska covidu. Nastat to může. Raději bych ale byl, kdybych měl už v Česku výstroj, ve které budu chytat v Americe, a mohl v ní už tady trénovat, než tam odletím. Což bude, odhaduji, možná až v srpnu.

Trénovat budete dál s Kometou?

Ano. Požádal jsem pana Zábranského, aby mi to umožnil, a dohodli jsme se. Jsem rád, že můžu dělat letní přípravu s klukama, kolektivní trénink je vždycky kvalitnější než individuální. Věřím, že se i po této stránce na zámořskou misi dobře nachystám. Zatím mám z tréninků v Brně pod novým realizačním týmem hodně dobrý pocit, a myslím si, že i kluci budou na extraligu připraveni výborně. Budu jim držet palce, aby tady udělali nějaký velký úspěch, a budu je sledovat.