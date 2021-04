Haščáka by měl v Kometě doplnit Skokan. A zamíří Zábranský do Finska?

Skokan hraje s Haščákem za Poprad a od pátku je čeká semifinále proti Michalovcům. Českou extraligu hrával i za Slavii, Hradec Králové, Chomutov a Pardubice.

Kometa tyto zvěsti nekomentuje, protože hráči, o které stojí, jsou do konce dubna pod smlouvami. To se týká i návratu Alexandra Malleta z Vítkovic, o němž se rovněž v zákulisí hovoří jako o hotové věci.

Stejné je to v případě odchodů, i zde se ale leccos rýsuje. Na svém instagramovém účtu se již s Kometou a fanoušky rozloučil útočník Dávid Bondra, pokračovat zřejmě nebudou obránci Peter Trška a Michal Barinka a novinkou je přesun obránce Libora Zábranského mladšího do Finska. V této sezoně hostoval v Karlových Varech, odkud by tedy měl zamířit do zahraničí.