„Rozdvojená“ Kometa. Znojmo prodalo do Brna licenci na druhou ligu

MF DNES zjišťovala odpovědi na otázky, které odvážný záměr provázejí.

Pod vlajkou Komety

Ač zatím o názvu nového týmu není definitivně rozhodnuto, podle nově jmenovaného sportovního ředitele klubu Jana Zachrly je nejpravděpodobnější variantou, že ponese jméno mateřské organizace. „Je to ještě v řešení, vždy to ale bude Kometa jako taková. Buď fandíte Kometě, nebo ne. Když hrají kluci ve třetí třídě na turnaji, tak se také fandí Kometě, a ne třetí třídě Komety. Jednou Komeťák, navždy Komeťák, a hotovo,“ podotýká Zachrla.

Domov v Brně

Brňané počítají s výstavbou nové haly na výstavišti, prozatím se však budou muset vejít do stávajících prostor DRFG Areny. Tuto variantu upřednostňují před dojížděním například do Břeclavi či Vyškova.

Zábranský zamíchal rolemi Dosavadní trenérský asistent Libora Zábranského u áčka Jan Zachrla je nově sportovním ředitelem celého klubu. Manažerem A týmu se stal Pavel Zubíček, který bude skládat extraligový kádr spolu s novým hlavním koučem Jiřím Kalousem. V pozicích asistentů zůstávají Jiří Horáček a Jozef Kováčik, novým kondičním trenérem se stal Martin Iterský z Litoměřic.

„Určitě je to projekt směřující na Brno. Je jednodušší, když hráči nemusí cestovat mezi městy a kluby. Jestli má mít hokejista ráno trénink s áčkem a večer má být v sestavě druhého týmu, tak je určitě lepší, když jen přejde z kabiny do kabiny, než aby sedl do auta a jel desítky kilometrů,“ vysvětluje Zachrla.

Kometa má k dispozici rovněž tréninkové prostory za Lužánkami, přesto preferuje koncept pod jednou střechou. „Stávající hala není nafukovací, to je samozřejmě pravda. Za mě ale bude nejlepší mít blízké kategorie u sebe. A tým, B tým, juniorku a dorost v jedné hale a mládež v místě akademie. Je to ale zatím na teoretické úrovni,“ sděluje sportovní ředitel.

Po přestěhování áčka do nové arény by měla rezerva každopádně sídlit v současné hale. „Musíme myslet na vnitřní náplň DRFG Areny. Brno je hokejové město a první liga by nám určitě zvedla návštěvnost. A hlavně pomůže v růstu mladým hráčům,“ nastiňuje Zábranský.

Cílem je postup

Od druhého dospělého týmu si v Kometě slibují větší prostor pro mladé hráče i pro ty balancující na hraně soupisky. „Bude to tým, který bude k dispozici hráčům vycházejícím z juniorky, aby nadějní kluci mohli okusit chlapský hokej. Zároveň to bude možnost pro hráče z A týmu po zranění nebo pro hráče, kteří se potřebují dostat do formy. Druhý tým bude fungovat jako taxi squad v NHL, tedy jako mezičlánek záložního týmu a hlavního kádru,“ předesílá Zachrla.

Zábranský zároveň hned při oznámení záměru stanovil ambiciózní cíl. „V horizontu tří let chceme hrát druhou nejvyšší soutěž, tedy první ligu,“ vyhlásil majitel. „Třinec něco podobného zvládl s Frýdkem-Místkem, proč bychom to tedy nezvládli my,“ souhlasí Zachrla.

Snazší organizace

Kometa zatím v rozvoji svých mladých talentů spolupracovala s Třebíčí, další svěřence pak posílala do rovněž prvoligového Přerova. Se vzájemnou výpomocí byli Brňané spokojeni, přesto mají za to, že vlastní klub v nižší soutěži nabízí snazší a rychlejší řešení.

„Práce je tam s kluky výborná, ale týmy mají své ambice a plány a my jim to stále nabouráváme. Voláme do Třebíče s tím, že chceme, aby náš hráč hrál, oni už mají nachystanou sestavu bez něj a pak v den zápasu řeší, jak to mají udělat, aby byli všichni spokojení. Je to organizačně dost náročné, a ne vždy to dokonale splní účel,“ objasňuje Zachrla. „Z hráčů, co z Brna vyšli, je obrovská spousta rozstrkaných po první a druhé lize. Chceme hráče udržet v Brně, dát jim možnost hrát doma,“ dodává ředitel.

Trenér je neznámou

Zachrla se jako trenér v této sezoně přesunul od juniorky do role Zábranského pobočníka u prvního týmu. Zda nyní stane jako hlavní muž na střídačce druhého celku, zatím netuší. „Ambice jsou jedna věc, druhá je vize klubu a organizace. Neříkám ale, že bych trénovat nechtěl. Práce s hráči je mi blízká. Bylo by krásné, kdyby se to podařilo propojit. Tohle je pro mě výzva, která mě posouvá dál,“ neskrývá Zachrla.