Hokejisté Znojma chtějí za hranice. Další rok ve 2. lize by nezvládli

Šestnácti z nich se na jaro podařilo najít jiné angažmá, šestice zbývajících – vesměs mladíků – nehraje nikde. Těm, po nichž někdo sáhl, však část výplat dál hradí Znojmo. Tak je to běžné nejen v hokeji, ale i v jiných sportech.

„Do ledna jsme platili sto procent všem. Od ledna jsme na padesáti procentech, takže šetříme. Ačkoli šetříme... Kluci tady nejsou, my nehrajeme a stejně s tím máme vydání,“ říká manažer Orlů Petr Veselý.

5 zápasů odehrálo Znojmo v nedokončené sezoně ve 2. lize.

Přestože klubový rozpočet „krvácí“ i po ukončení soutěže, považuje to však za nejlepší možné řešení. „Kluci potřebovali někde hrát a my jsme potřebovali, aby hráli, protože s velkou částí z nich počítáme do příští sezony. Museli jsme přijmout fakt, že kluby, kam šli, si je buď nemůžou dovolit, nebo mají svoje priority, a pokud mohou ušetřit, udělají to. To jim nikdo nemůže mít za zlé,“ přiznává Veselý.



Nejistá sezona, která skončí bez jakékoli pointy, vyjde Znojmo na 12 milionů korun. Klub od rakouských hranic se na tuto částku dostal po seškrtání rozpočtu pro mezinárodní EBEL, v níž měl na rok cca 40 milionů. Za čtvrtinu dokázali Orli nachystat profesionální tým pro útok na postup do české 1. ligy, což měl být letos v létě odrazový můstek pro rozhodování, kam se vydat dál.

O postup se ale ve 2. lize hrát nebude, což nasvědčuje tomu, že pro Znojmo to bude jeden z pádných důvodů pro opuštění českého hokeje a návrat zpět do mezinárodních vod.



„Zůstat v českých soutěžích by momentálně znamenalo zůstat nadále ve 2. lize, což cítíme, že není pro náš klubu správně ani po ekonomické, ani po sportovní stránce. Naši partneři nám zachovali přízeň, my jsme jim představili nějaký plán a ten byli ochotni akceptovat, ale další rok ve druhé lize není pro ně ani pro nás řešením. Ani fanoušci by s tím nebyli spokojeni.

16 hráčů z kádru Orlů našlo uplatnění jinde, nejvíc v 1. lize.

Intenzivně řešíme návrat na mezinárodní scénu, kde věříme, že nám to ekonomická a pandemická situace umožní. Klíčová budou také jednání o podpoře s městem Znojmem“ přiznává Veselý.



Přestože do české druhé ligy bylo Znojmo schopno vstoupit na vysoké úrovni za čtvrtinu peněz, než by potřebovalo na EBEL, jsou důvodem, proč chce do dražší mezinárodní soutěže zpět, mimo vyšší sportovní kvality právě finance.

Bývalá EBEL (letos se hraje jako ICE Hockey League) je totiž profesionální, a tudíž může na rozdíl od české amatérské druhé ligy i v době pandemie pokračovat. Kluby, které ji hrají, tedy mohou lépe plnit sponzorské smlouvy. Tím pádem mají lepší vyhlídky na přežití.

„Kromě toho vedeme některá jednání, směřující k partnerům se zahraničním přesahem. Také oni mají zájem soustředit se na zahraniční trhy. My si už nemůžeme dovolit podstoupit riziko přerušení nebo předčasného ukončení celého ročníku. Profesionální soutěže, byť to stojí strašné peníze, nějakým způsobem jedou, nějak to funguje. To my potřebujeme,“ vysvětluje manažer Orlů.

Jednání jihomoravského klubu o návrat do mezinárodní ligy nahrává i fakt, že ICE Hockey League má zájem o sudý počet účastníků. Letos ho má lichý.

Jakkoli je toto snažení ještě stále otevřené, už teď ve Znojmě mají jasno v tom, že chtějí udržet letošní kádr. Už na druhou ligu byl plný výrazných hokejových jmen a trenér Miroslav Fryčer si je jistý, že hráči si v těžké době řekli o setrvání v týmu.

6 hráčů Znojma zůstalo po ukončení 2. ligy bez angažmá.

„Už jen to, že se u nás rozhodli zůstat na druhou ligu, řekne o jejich kvalitě a charakteru víc než nějaké kondiční testy nebo tabulky. Víme, co v těch klucích máme,“ vyzdvihuje Fryčer. Také on věří, že soutěž, která se bude od podzimu ve Znojmě hrát, bude mezinárodní. „Na rok jsme ji opustili. Během toho roku jsme fungovali, klobouk dolů před majitelem, že dodržel, co slíbil, a hráči mu to budou příští rok vracet,“ očekává Fryčer.



I když za 12 milionů dostali pouhých pět mistrovských zápasů, berou Orli nedokončenou sezonu ve druhé lize jako nutnou investici.

„Čas nám dal za pravdu, že to byl správný krok. Bez něho, dovolím si říct, bychom finančně nepřežili, navíc jsme se museli rozhodnout v době, kdy prakticky nikdo nic nevěděl,“ odhaduje manažer Veselý, že kombinace hraní dražší EBEL a prázdných tribun (a tedy nulových příjmů ze vstupného) a nejisté situace, která ovlivňuje plnění sponzorů by Znojmu mohla v této sezoně srazit vaz.

„Zbylé peníze nám zajistily, aby náš klub na profesionální úrovni přežil. Dá se to ale vydržet jeden rok, jednu sezonu. Další takovou už si nemůžeme dovolit. Což asi nikdo. Připravujeme se tak, abychom toto riziko co nejvíce minimalizovali,“ dodal Veselý.