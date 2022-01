Z Komety do Pekingu. Uspěli tři Slováci, Mueller se na OH neprostřílel

Jinými slovy plná třetina hráčů z extraligy, kteří si zahrají za Slovensko na vrcholné akci, je z Komety.

„Mně osobně Kometa pomohla do nominace tím, že tady hraji hodně. Mám hodně prostoru, trenéři mi věří, chodím na led často a to je vlastně klíčové. Pokud má hráč na mezinárodní úrovni něco ukázat, musí mít sebevědomí, a to načerpá tím, že hodně hraje,“ řekl ke své nominaci Krištof.

Dozvěděl se o ní až v úterý před polednem, kdy Slováci soupisku zveřejnili. Večer to neoslavil na ledě v extraligovém zápase proti Liberci, protože je - stejně jako Tomek a Ďaloga - na marodce.

„Všichni tři jsou nemocní, což by v únoru jejich cestu do Pekingu snad ohrozit nemělo,“ pravil brněnský trenér Jiří Kalous. Trojí pozvánku na olympiádu vnímá jako čest pro klub, jehož mužstvo koučuje. „Klukům blahopřejeme. Nominace je skvělá věc, pro každého sportovce je to pocta, pro spoustu z nich splněný sen. Individuálně je to super. Druhá věc je, a to myslím v obecné rovině, jestli současná situace vůbec dovolí, aby se hrálo,“ zapochyboval Kalous.

Důvod k pochybnostem existuje; v úterý byl duel Komety proti Liberci jediným, který se v extralize konal. Zbytek programu byl odložen. Přitom i v Brně oběma celkům dost hráčů chybělo. Nikdo neví, jak to bude vypadat dál.

„Každý to má asi jinak. Pro mě je pocta na olympiádě být a neuvažoval jsem o tom, že bych kvůli současné situaci s covidem nejel, kdyby mě vybrali,“ uvedl Krištof.

Společně s Ďalogou patří k oporám letošní Komety, oba dva jsou vytěžováni v klíčových situacích. To u Tomka je situace jiná a lehce paradoxní, když po slabším začátku sezony ztratil pozici jedničky. Nyní většinou kryje záda Jakubu Sedláčkovi a zároveň s tím se jeho výkony zlepšily.

„Nevím, jak to bere přímo Maťo. Z jedné strany pro něho může být dobré, že i když se mu něco nepodaří, nemusí se tím tolik stresovat, může si vydechnout a ví, že je tam někdo, kdo ho zastoupí. Že se toho nemusí bát,“ uvažoval nad Tomkovou pozicí, ze které se dostal až na olympiádu, útočník Krištof.

Zároveň to byly i výtečné výkony ve slovenském dresu, které trenéra slovenského týmu Craiga Ramseyho u Tomka přesvědčily. Za Slovensko má úspěšnost zákroků 96,2 procenta.

A Ďaloga? „Nevím, jestli jsem někdy viděl nějakého beka bruslit jako jeho. To je u Marka výjimečné. Umí se dostat i do brejku, je to gros jeho hry,“ zhodnotil přínos svého spoluhráče Krištof. Stejně jako Ďaloga se chystá na svoji druhou olympiádu, Tomek pojede poprvé.

„Super, že nás tam z jednoho klubu bude víc, udělá nám to takové domácké prostředí. Já osobně se ale znám s vícero hráči. Je pěkné i s někým dalším zavzpomínat, s kým jste se déle neviděli,“ míní Krištof.

Peter Mueller v dresu Komety Brno.

Takové možnosti se v podobě návratu do americké reprezentace nedostane Peteru Muellerovi. Nejproduktivnější hráč loňské extraligy a král bodování současné sezony se v Pekingu nepředstaví.

„Peter má výbornou formu, je to pro něho škoda. Potvrzuje, že umí dávat branky. Už jsem ale dřív říkal, že Američané mají tak obrovské množství hráčů a tolik možností, že otázka Peterovy nominace byla velmi otevřená, a rozhodli se, jak se rozhodli,“ konstatoval Kalous.