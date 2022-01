Hokejisté USA mají v nominaci na OH patnáct hráčů z univerzit

Devatenáctiletý Beniers byl stejně jako obránci Brock Faber z University of Minnesota, Drew Helleson z Boston College, Jake Sanderson z University of North Dakota a další útočník a také zástupce University of Michigan u loňského triumf na mistrovství světa dvacítek v Edmontonu. Beniers byl navíc stejně jako gólman Drew Commesso, který ale nezasáhl do hry, na přelomu května a června loňského roku členem bronzového týmu z mistrovství světa v Rize.

Jediným hráčem s olympijskou zkušeností v týmu, který povede jako hlavní kouč David Quinn s asistenty Mikem Hastingsem, Brettem Larsonem, Scottem Youngem a Davidem Lassondem, je forvard Brian O’Neill z Jokeritu Helsinky z Kontinentální ligy. Byl před čtyřmi roky v Pchjongčchangu.

Na velké mezinárodní akce se představili už jen další dva členové kádru. Obránce David Warsofsky z německého Ingolstadtu hrál na MS 2016 a útočník Andy Miele z Nižního Novgorodu byl na světových šampionátech v letech 2011 a 2014. Warsofsky se může také pochlubit titulem mistra světa v kategorii hráčů do 20 let z roku 2010.

Sedm hráčů se představilo v NHL. Útočník Nick Shore z Novosibirsku má na kontě za Los Angeles, Ottawu, Calgary, Toronto a Winnipeg 299 utkání v základní části a dalších pět v play off. Obránce Steven Kampfer z Kazaně sehrál za Boston, Minnesota, Floridu a New York Rangers 231 duelů v NHL a tři další v bojích o Stanleyův pohár.

Warsofsky nastupoval za Boston, Pittsburgh, New Jersey a Colorado (55 zápasů v NHL a 4 v play off), další zadák Aaron Ness z Providence z AHL za New York Islanders, Washington, Arizonu (72 zápasů) a útočníci Ken Agostino z Nižního Novgorodu za Calgary, St. Louis, Boston, Montreal, New Jersey a Toronto (86), Miele za Phoenix (15) a O’Neill za New Jersey (22).

Američané vstoupí do olympijského turnaje ve čtvrtek 10. února proti domácí Číně. O dva dny později je ve skupině A čeká Kanada a v neděli 13. února změří síly s Německem.