Slováci berou do Pekingu mladíky i devět hráčů z extraligy, jede i Konrád

Srovnání Česká vs. slovenská nominace na OH v Pekingu Hráči: 24/25 (Česko) –⁠ 25/25 (Slovensko)

Rozdělení podle pozic: 3 brankáři, 7 obránců, 14 útočníků –⁠ 3 brankáři, 8 obránců, 14 útočníků

Rozdělení podle lig: 12 KHL, 4 Česko, 4 Švýcarsko 3 Švédsko, 1 Finsko –⁠

9 Česko, 6 KHL, 5 Slovensko, 2 Finsko, 2 Švýcarsko, 1 WHL

Věkový průměr: 29,71 –⁠ 26,28

Počet juniorů: 0 –⁠ 3

Hráči do 25 let (bez 25letých): 1 –⁠ 8

Hráči do 30 let (bez 30letých): 12 –⁠ 19

Hráči nad 30 let (včetně): 12 –⁠ 6

Nejmladší hráč: Michael Špaček (24 let, *9. dubna 1997) –⁠ Juraj Slafkovský (17 let, *20. března 2004)

Nejstarší hráč: Roman Červenka (36 let, *10. prosince 1985) –⁠ Branislav Konrád (34 let, *10. října 1987)

Nejzkušenější hráč (reprezentační starty): Roman Červenka (157) –⁠ Marek Ďaloga (112)

Nejméně zkušení hráči: Ronald Knot (2) –⁠ Samuel Takáč (3)