Strach o předčasně narozenou dceru, konec v Kometě. Citlivé téma, říká Mozík

Muselo se vám pořádně ulevit.

Je to citlivější téma. Nechtěl jsem, aby se o tom moc psalo, ale teď už to snad říct můžu. Budou to téměř dva měsíce, co jsem zrušil smlouvu v Brně, potřeboval jsem být s rodinou v Praze. Objevily se zdravotní problémy v těhotenství a porod přišel mnohem dřív, dcerka je opravdu malinká. Měl jsem samozřejmě strach, aby vše dobře dopadlo.

Teď už tedy místo starostí zažíváte radostnější období?

Určitě, hlavně že je rodina v pořádku... Právě kvůli ní jsem uvažoval o návratu do Čech, proto jsem se dohodl s Brnem. Jenže přišly komplikace a já si s paní nedokázal představit, že bych nebyl na blízku. Bylo to složitější a kvůli Brnu mě mrzí, jak se to vyvinulo. Chtěl bych především panu Zábranskému (majitel Komety) poděkovat, že mi vyšel ve všem vstříc.

V Kometě asi nadšení nebyli, ale měli pochopení?

Právě, toho si vážím. Potěšilo mě, že klub nedělal problémy, jednal solidně.

Jak to bylo se Spartou, jednali jste?

Ano. Se Spartou jsem jednal ve stejné době jako s Kometou. S panem Jandačem (trenér) jsem vše řešil po telefonu, s panem Hlinkou (sportovní manažer) jsem mluvil osobně. Bohužel jsme se nedomluvili na podmínkách.

Sportovní ředitel Petr Ton přitom řekl, že vás agent nabízel, ale klub zájem nejevil.

Jednání normálně proběhla, úplně jsem nepochopil, proč se takhle vyjádřil. Trochu mě to překvapilo, nevyznělo to pro mé jméno moc dobře. Já nikde nevyhlašoval, že jdu do Sparty, to spíš média začala psát pár dní po konci v Brně, že tam mířím.

Když Sparta oznamovala příchod beka Moravčíka, pohrála si na sociálních sítích se scrabblem. Vydala fotku s písmenky M, Í a K. Fanoušci tipovali, že novou posilou jste vy, ne Moravčík. Viděl jste to?

Co k tomu říct, někomu to přijde vtipný? Nebyla to zrovna dobrá reklama a rozhodně to neberu jako srandu.

Co vás čeká dál? Ruská média píší o zájmu Vladivostoku z KHL.

Můžu potvrdit, že zájem od nich je velký, ale stvrzené ještě nic není. Pořád přemýšlím, co dál.

Rodina by šla případně s vámi do Ruska?

Byla by to určitě moje podmínka, chtěl bych ji mít u sebe. Pozitivní je, že bych se k Vladivostoku mohl připojit v druhé polovině srpna, takže ještě měsíc můžu být s rodinou doma.

KHL je pro vás prioritou?

V Rusku se mi vždycky dařilo. Měl jsem původně nabídky i z jiných ruských klubů, ale jak jsem chtěl být doma, odmítl jsem je. Člověk není neomylný a nikdy nevíte, kam vaše kroky ve světě profesionálního sportu povedou.

Výhodou asi je, že jste si v Rusku vybudoval nějaké jméno.

To je pravda. Kéž by Vladivostok byl trochu blíž Evropě, na druhou stranu člověk si nemůže tolik vybírat. Když se bavím s klukama, co s nimi trénuju v Praze, trh je úplně přeplněný. Spoustu z nich má problém sehnat v top ligách angažmá. O české beky a celkově hráče přestává být zájem...