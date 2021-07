Zlín je ideální volba, lebedí si Němec. Po konci v Kometě zůstane pachuť

„Vybavuji si to přesně. Seděl jsem na střídačce vedle Ivoška Pešata a v půlce zápasu na mě nebožtík Zdenda Tabara kývl, že se mám rozcvičit, že jdu hrát. Bylo mi sedmnáct, byl jsem nervózní, ale tenkrát mně strašně pomohl Ivoš, který mě uklidnil. Byl to první zápas, hned derby, vyprodaný stadion, hodně jsem si ho užil,“ oprašuje mistr světa dávné vzpomínky na Zlín, kde si prodlouží extraligovou kariéru.

Vyslechl jste si nějaké narážky, že jako Vsetíňák jdete do Zlína?

Protože ve Vsetíně bydlím dvacet let, tak nějaké poznámky proběhly. Rozhodl jsem se pro tuhle variantu, nechtěl jsem udělat krok dolů do první ligy. Půl loňské sezony jsem se protrápil v Brně, a nejen svojí vinou. Pak mě Sparta strašně nakopla a chtěl jsem pokračovat na nejvyšší úrovni. Zlín byl pro mě ideální volba. Na dojíždění to mám kousek, můžu trávit hodně času s dětmi a to je pro mě podstatné.

Předčasný konec v Kometě jste ještě neskousl?

Nejsem člověk, který hází věci za hlavu jen tak. Mediálně jsem se k tomu nevyjádřil, nechám si to pro sebe. Ale navždycky ve mně zůstane ta pachuť.

Ondřej Němec na zlínském tréninku

Tehdy jste chvilku trénoval ve Vsetíně. Byl ve hře návrat na Lapač?

Když jsem končil v Brně, tak jsem požádal ve Vsetíně, jestli bych se s nimi mohl do určité doby připravovat. Na rovinu jsem všem řekl, že budu čekat do 31. ledna na nabídku z extraligy. Ta přišla, navíc od týmu, který chtěl hrát o titul. Myslím, že to všichni pochopili a že mi přáli, aby mi to na Spartě vyšlo. A co se týká další sezony, chtěl jsem hrát extraligu. Na Spartě jsem si dokázal, že to má smysl. I když je Vsetín moje srdeční záležitost, jsem teď ve Zlíně a budu se pro něj snažit udělat to nejlepší.

Rozhodl drajv a tah na branku trenéra Svobody, který o vás hodně stál?

Dvakrát jsme si zavolali, také s Jirkou Marušákem (jednatel klubu). Nebylo žádné dohadování. Extraliga byla prioritou a podmínkou, že nepůjdu nikam daleko, abych rodinu zase netahal po republice. Šestnáct let je vodím po světě, ale děti chodí do školy, manželka je v práci. Chtěl jsem být co nejblíže Vsetína a Zlín byl ideální varianta.

Jaká byla letní příprava?

Dvanáctý rok se chystám sám. Příprava se mění s věkem, už nejsem mladý, musím více dbát o svoje tělo. Zvládl jsem všechno, co jsem měl s kondičním trenérem naplánované. Věřím, že příprava byla úspěšná.

Už jste se zabydlel ve zlínské kabině?

S trenérem Svobodou jsme se domluvili, že budu mít individuální letní přípravu s tím, že se ve Zlíně párkrát zastavím. Byl jsem s týmem několikrát na ledě, abych poznal prostředí, kluky, abych nepřišel do úplně nového. Aklimatizace proběhla bez problémů.

Ve Zlíně máte být šéfem obrany, řídit přesilovky. O důvod více sem jít?

Na tohle jsem byl zvyklý patnáct let. Vždycky na mě byl nejvyšší tlak, v extralize, v Rusku, v nároďáku. Mám to rád. Loni mi to někdo vzal. Nehrál jsem vůbec nic.

Ondřej Němec na zlínském tréninku

O to více se na nové prostředí těšíte?

Když jsem přišel na Spartu, dostal jsem jasnou roli, což se mi líbilo. S Milanem Jurčinou jsme měli řídit oslabení, protože přesilovky hráli výborně Honza Košťálek a Adam Polášek. Roli jsem přijal a byl jsem za ni rád. Chci pro Zlín to nejlepší a chci být na ledě při klíčových momentech.

Jak se vám jeví složení mužstva?

Jsou tady starší kluci, s kterými se znám. Jsou tady mladí, šikovní kluci. Věřím, že tým je dobře poskládaný a budeme kousat, jako Zlín vždycky kousal. Když jsem sem jezdil jako soupeř, nehrálo se mi tady moc příjemně.

Zlín ale skončil předposlední, favority extraligy nebudete.

Takhle bych to nebral. Minulá sezona byla poznamenaná vším možným, covidem, přerušením. Byla zvláštní, nikdo z nás - hráči, vedení, fanoušci - takovou sezonu nechceme už nikdy zažít. Nebylo to příjemné pro nikoho. Loňský ročník házíme za hlavu a budeme se chystat na novou. Samozřejmě tady nebudeme vyhlašovat nějaké velké výroky. Ale jsem tady proto, abychom prožili úspěšnější sezonu, než byla loňská.