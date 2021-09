Výjimečný večer střelce Černocha. Jsem v šoku, nevěřil čtyřgólové show

Z individuálního hlediska dosud nikdo nezažil tak povedené zahajovací utkání nové extraligové sezony.

Střelecký koncert odstartoval ve středu večer pětadvacetiletý útočník už v první třetině, kdy dvěma přesilovkovými góly smazal náskok Brňanů. V obou případech těžil z milimetrových přihrávek Tomáše Rachůnka.

„Rachna je super hráč. Tak nějak jsem věděl, že mi to tam dá, a naštěstí to dopadlo tak, jak mělo,“ pochvaloval si Černoch spolupráci se zkušenějším kolegou.



Po přestávce díky povedené teči zkompletoval hattrick. Zvládl to za pouhých osm minut a osmnáct vteřin.

A v čase 34:46 udeřil počtvrté. Tentokrát se na jeho stranu přiklonilo i štěstí, puk skončil za brankářem Matejem Tomkem po odrazu od clonícího Michala Gulašiho.



„Ani nevím, co k tomu říct. Jsem pořád trochu v šoku,“ nevěřícně kroutil hlavou po životním výkonu.



Do extraligy poprvé nakoukl v sezoně 2014/15, tehdy ještě v dresu Sparty, svého mateřského klubu. V našlapaném kádru Pražanů se ale nikdy pořádně neprosadil, putoval po hostováních v nižších soutěžích.

Šanci mezi tuzemskou elitou dostal až od Energie. Minulá sezona pro něj byla průlomová.

Společně s Martinem Kohoutem a Petrem Koblasou vytvořil úderné ofenzivní trio. Posbíral šestadvacet bodů (14+12) a poprvé nahlédl do národního týmu.



„Už loni jsem mohl dát hattrick snad čtyřikrát. Jsem rád, že jsem ho konečně dal a můžu si to odškrtnout,“ neskrýval spokojenost a dodal, že puk si schová k tátovi do pracovny.



K obdivuhodnému počinu mu pomohlo i 2 139 fanoušků, kteří především v závěru, kdy Karlovy Vary odolávaly náporu Komety, vytvořili skvělou atmosféru.

„Je to neuvěřitelné. Musím říct, že po tak dlouhé době mít takhle nabitý stadion bylo úžasné. Hlavně těch posledních deset minut nás drželi. Za to jim patří velký dík,“ řekl.



Výrazného zápisu do statistik si po utkání cenil. Vždyť něco takového se v minulém ročníku povedlo pouze Davidu Šťastnému z Mladé Boleslavi. Především byl ale rád za tři body a úspěšný vstup do základní části.

„Člověk se cítí lépe, když vyhraje, navíc tím způsobem, jakým jsme to zvládli my – ubojovali jsme třetí třetinu a odehráli to strašně zodpovědně. Z toho mám asi největší radost,“ vyprávěl Černoch.

Další branky může přidat v neděli. Na západ Čech přijedou Vítkovice, proti kterým se v posledním vzájemném souboji trefil dvakrát.