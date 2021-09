Startuje extraliga. S novými pravidly, zvykat si musí hlavně brankáři

Nová sezona nabídne úpravu pravidel. Cílem změn bylo sjednotit regule různých soutěží, aby jejich struktura byla shodná s NHL. Rozdíly zůstávají jen v některých procedurálních postupech.



„Rozhodčí podstoupili osmihodinovou přednášku, na nová pravidla jsou připraveni,“ říká předseda komise rozhodčích Vladimír Šindler.

Co se změní?

Za brankou nově najdeme vymezený lichoběžník, kde bude brankář smět hrát s kotoučem. Pokud by se gólman dostal mimo uvedený prostor, bude potrestán menším trestem.

Dvouminutový trest bude uložen také brankáři, který vyjede z brankoviště, aby se pokusil dostihnout kotouč před útočícím protihráčem a puk ukryje, čímž způsobí přerušení hry.

„Brankáři si rychle zvykli, v přípravě s pravidly neměli problémy, tudíž neočekáváme, že budou muset rozhodčí ukládat velké množství trestů,“ tvrdí Šindler.



Ofsajd - nově bude s modrou čárou nakládáno jako trojrozměrnou. Hráč tak nebude muset zadní nohou na modré čáře stát, stačí, když ji udrží nad ní.

Gól do posunuté branky - Pokud dojde k posunutí branky bránícím hráčem a útočící hráč dopraví kotouč do místa, kde obvykle stojí branka, rozhodčí uzná gól, a to i poté, co předtím přerušil hru. V takovém případě bude celá situace posouzena videorozhodčím.

Zásah vysokou holí - I nadále bude hráč zodpovědný za svou hůl, avšak pokud dojde k zásahu soupeře při běžném nápřahu, při dokončení pohybu po střele či přihrávce nebo při vhazování, nebude mu uložen dvouminutový trest.

„Některé situace přinesou kontroverzi, čekají nás velmi hraniční momenty. Kluby ale byly s úpravami obeznámeny a věříme, že pochopení najdeme i u fanoušků,“ doufá Šindler.



Nový projekt Náš hokej Škoda Auto chystá restart soutěží pro fanoušky. Ti se mohou těšit na obdržení jedinečných míst v hledišti také s vyzvednutím přímo z domova vozem Škoda a dárek v podobě merchandisingu klubu, na zájezd na zahraniční utkání reprezentace či permanentky na utkání oblíbeného klubu a mnoho dalšího.

Poprvé uvidí diváci nová pravidla v akci ve středu v zápase Karlových Varů s Kometou Brno. Extraliga začíná tímto utkáním ve středu, první kolo se dohraje v pátek.

„Jsem nesmírně natěšený na tento ročník. Jsem velmi šťastný, že na tribunách opět uvidím diváky,“ neskrývá nadšení ředitel soutěže Josef Řezníček.



Silnou roli sehraje očkování. K zahájení ročníku by mohlo být proočkováno až 95 procent všech hráčů a členů realizačních týmů. Diváci budou vpuštěni na stadiony rovněž po absolvování očkování nebo po doložení negativního testu či po prodělání covidu v posledních 180 dnech.

„V současné době zní pravidla takto, ale mohou se v průběhu sezony změnit,“ přiznává Řezníček. „Upřímně se bojím, s jakými nařízeními přijde vláda v průběhu sezony. Ale ekonomicky překážky zvládneme,“ pokračoval.

Soutěž poběží i během olympijských her, naopak se přeruší při tradičních akcích Euro Hockey Tour.

V případě nesehrání utkání třicet dní po jeho odložení rozhodne o výsledku zápasu sportovně technická komise ČSLH. V možnostech je další odklad, kontumace či oboustranná kontumace.

Ve vyřazovací části může dojít ke zkrácení série tak, aby bylo možné určit jejího vítěze. Pokud by ani posléze nebylo možné sehrát takový počet utkání, který by umožnil určit vítěze, do dalšího kola postoupí lépe postavený tým po základní části.

Pro postup do vyřazovací části musí tým absolvovat minimálně 50 procent utkání, jinak toto právo získá mužstvo, které se umístilo na dalším místě a tuto podmínku splňuje. Body z nesehraných utkání budou týmům přiděleny podle průměrného bodového zisku.



„Mějme štěstí a respekt před tím, co se může stát. Loni jsme jako jediní odehráli všechny zápasy, které jsme naplánovali,“ poukazuje Řezníček.



V předešlém ročníku se v základní části sehrálo 364 utkání, letos to bude hned 420. Liga se totiž rozrostla ze čtrnácti na patnáct týmů. Model soutěže se ale v další sezoně vrátí k původnímu počtu účastníků, poslední tým po základní části totiž sestupuje přímo, čtrnáctý odehraje baráž s vítězem první ligy na čtyři vítězné zápasy.

Rovnou do play off postoupí nejlepší čtyři týmy základní části, celky na páté až dvanácté příčce čeká předkolo na tři vítězné zápasy.

„O účasti dvanácti týmů v play off byl enormní zájem ze strany klubů. Hlavně proto jsme se rozhodli do zavedeného systému nezasahovat,“ říká Řezníček.



Základní část skončí 8. března, český šampion bude znám nejpozději 30. dubna 2022.