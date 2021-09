Vrací se diváci, Jágr i hrozba sestupu. 10 důvodů proč sledovat extraligu

1. Víc hokeje než kdy jindy

V minulé covidové sezoně se nesestupovalo. Po přechodném období má extraliga nejširší startovní pole v historii. 15 týmů, 60 kol a 440 zápasů. Lichý počet účastníků, s nimiž se například rozjede i švýcarská liga, způsobuje, že třeba v úvodní extraligové rundě pauzíruje Sparta. Ovšem nabobtnalou soutěž čeká redukce.

2. Drama o záchranu

Martin Hosták

Vzpomínáte si na březen 2020? Před finišem základní části se klepala čtyřka týmů. V posledním kole přímý boj o udržení svedlo Jágrovo Kladno s Litvínovem, který nikdy nesestoupil. Dění u dna přitahovalo málem větší pozornost než bitvy o Prezidentský pohár či play off. V začínající sezoně přímo padá poslední tým, předposlední čeká baráže s vítězem prvoligového play off.

„Polovina týmů podle mě nemá úplně klidné spaní,“ odhaduje expert Martin Hosták. „Hrozba sestupu je větší než jindy.“ Podle Fortuny se řadí k největším adeptům na sestup Kladno (2,3:1), Zlín (3,5:1), Vítkovice (5:1) a Litvínov (12:1).

3. Jak se zaplní zimáky

Vzkaz litvínovských fanoušků v utkání proti Olomouci.

Předcovidová sezona nesla i přídomek rekordní. Průměrná návštěvnost činila 5 724 diváků, zápasy základní části vidělo 2 083 674 lidí. Tahle cifra by teoreticky mohla padnout. Vzroste počet mačů, na které pořadatelé mohou za dodržení specifických a trochu komplikovaných proticovidových podmínek zpřístupnit celá hlediště. Jenže bude o extraligu zájem?

Loni touhle dobou, kdy ještě na zimáky mohly tisícovky fandů, se mnohde povolené počty ani nenaplnily. Letos koncem srpna zase třeba u sousedů na Slovensku úplně netáhla reprezentace, která v Bratislavě bojovala v olympijské kvalifikaci. Bude zajímavé pozorovat, zda se fanoušci (ne)odnaučili chodit na hokej i v tuzemsku. A velikou záhadou zůstává, jak sezonu ovlivní nemizící virus.

4. Co svede (ne)stárnoucí Jágr

Jaromír Jágr po rozhodující výhře nad Jihlavou.

Po roční pauze se do extraligy vrací hrající kladenský majitel Jaromír Jágr. Rytíře kvůli zdlouhavé rekonstrukci zimáku přestěhoval do Chomutova, kde v pátek přivítají Vítkovice. Není ale jisté, zda se při premiéře představí. „Zatím to moc nevidím,“ smutnil Jágr minulý týden.

V přípravě proti Slavii si poranil rameno. Pondělní generálku s Litvínovem sledoval ze střídačky. Včera Rytíři trénink na ledě vynechali. Kladenský šéf varuje, že už nebude rozhodovat zápasy. Je otázka, co mu zanedlouho padesátileté tělo dovolí. Jágr už ale opakovaně prokázal, že lépe než kdokoli jiný umí ošálit čas podobně jako soupeře. A diváky to stále láká.

5. Hvězda z jiného vesmíru

Snad se nejslavnější český hokejista všech dob neurazí, ale za největší hvězdu soutěže jej teď neoznačíme. Tou je David Krejčí, jenž ještě pár sezon mohl válet v NHL.

Místo toho mazaný centr v pětatřiceti zatoužil po návratu do Olomouce, která s bostonskou posilou pokukuje po průniku do lepší společnosti. „David je největší pecka, ale neumím si představit, že tým vyletí o šest míst vzhůru,“ tvrdí exreprezentační trenér Alois Hadamczik.

6. Tři(necké) tituly

Hokejisté Třince pózují s mistrovských pohárem.

Brno v dobách normalizace. Po něm ještě Jihlava s Kladnem, na které po rozdělení Československa navázal už jen Vsetín. Zaútočit na třetí titul v řadě může i nyní Třinec. Pravda, nebyl by to čistý hattrick, neboť loňské play off zhatil covid.

„Slova o obhajobě slýchám pořád, ale musí se sejít spousta věcí,“ upozorňuje třinecký sportovní ředitel Jan Peterek. Za nejvážnější konkurenty proměněných Ocelářů (4,7:1) považuje Tipsport Spartu (4,2:1), Liberec (6,5:1) a vzkříšené Pardubice (10:1).

7. Zajímavá trenérská jména

Trenér Českých Budějovic Jaroslav Modrý.

Při přívalu cizinců by nemělo zaniknout, že extraligu víc změní spíš nová jména na střídačce. Jaroslav Modrý se vrátil z Los Angeles a koučuje posílené České Budějovice.

Po štaci v ruském Magnitogorsku kývl na brněnskou nabídku Jiří Kalous. Miloš Říha mladší bude v Plzni, v Hradci Králové se utvořil zajímavý tandem mladých koučů Čihák–Martinec.

8. Hledá se bodový vládce

Milan Gulaš představuje nový českobudějovický dres.

Milan Gulaš vyměnil plzeňské panství za České Budějovice. Poslední bodový král Peter Mueller z Komety má za sebou prapodivnou přípravu bez jediného zápasu. Zdá se, že trůn je volnější než dřív.

Vysoko v produktivitě cílí třinecký střelec Martin Růžička, kterému bude nabíjet posila z KHL Andrej Nestrašil. Anebo někdo vyletí z našlapaného útoku Sparty?

9. Show pod širákem ve Špindlu

Litvínov - Sparta, hokejová extraliga pod širým nebem na fotbalovém stadionu v Drážďanech.

V nevyzpytatelné době jim nelze upřít odhodlání. Loni zápasy pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně zhatila pandemie, teď Andrea Bársony za pořadatelskou agenturu Eniva hlásí: „Jdeme do toho s tím, že jsme připravení na všechny varianty. Chceme, aby se vše uskutečnilo.“

Na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru v prosinci vyroste improvizovaná aréna pro 7 500 diváků, kde si mimo jiné o extraligové body zahraje Sparta s Hradcem a Pardubice s Kladnem. „Bude to největší a nejlepší akce na ledě, co tady byla,“ věští Jágr.

10. Z extraligy na olympiádu

Pekingské hry rozzáří hvězdy z NHL. Z extraligy o Číně může uvažovat olomoucký Krejčí a maximálně pár dalších jedinců. Třeba spolehlivý Řepík nebo jeho mladší spoluhráči ze Sparty Kaše s Chlapíkem, pokud chytí formu. Jenže nezapomeňte na zástup slovenských nebo lotyšských reprezentantů, kteří hrají v extralize. A pozor, její napěchovaný program nezastaví ani olympiáda. Přichystejte se. Právě startujeme!