Extraligo, jaká budeš? Experti věští bitvu favoritů i budějovický vzestup

O své predikce se pro iDNES.cz podělili bývalý trenér národního týmu Alois Hadamczik, expert České televize David Pospíšil a expert O2 TV Sport Jiří Tlustý, kteří odpověděli na následujících pět otázek:



1. Kdo bude hlavním vyzyvatelem Třince na cestě za obhajobou titulu?



2. Kdo by se mohl stát černým koněm extraligy?

3. Koho čeká boj o záchranu?

4. Na kterou z nových tváří se nejvíce těšíte?

5. Který z mladíků by mohl udělat největší pokrok?

Alois Hadamczik

Alois Hadamczik se soustředí na výkon českých hokejistů.

1. Zatím jsme týmy neviděli pořádně hrát, takže těžko soudit. Můžeme vycházet z toho, kdo jak posílil. Třinec přišel o hodně kvalitní hráče, Stránský se Špačkem budou určitě chybět. Uvidíme, zda je Oceláři dokážou nahradit, nebude to pro ně jednoduché. Vysoko vidím Kometu a Spartu. Ambice uspět bude mít Mladá Boleslav, která v minulé sezoně hrála výborně a vypadla za hodně podivných okolností. Skvělý tým postavili také v Pardubicích. A tradičně silný bude i Liberec.



2. Musím říct, že u papírově slabších týmů potenciál překvapit moc nevidím. Je otázka, co udělá David Krejčí s Olomoucí. Samozřejmě jde o nesmírně kvalitního hokejistu, ale nemůže být na všechno sám. Uvidíme, jak si sedne s novými spoluhráči. Ale neumím si představit, že by Olomouc zničehonic vylétla o šest míst nahoru.

3. Nechci nikoho odsuzovat předem. Adeptů na sestup bude klidně šest, stát se může cokoliv. Jsem zvědavý na Kladno, které přivedlo několik zámořských hráčů. Zaráží mě, že v českém hokeji chválíme práci s mládeží, ale pak nikomu na svazu nevadí, že v Brně koupí pět Slováků, do Hradce přijde šest cizinců a na Kladno to samé. Je to jen další důkaz toho, že naše juniorská soutěž je extrémně slabá.



4. David Krejčí je největší pecka, o tom nemůže být sporu. Zažil jsem ho na dvacítkách i v seniorské reprezentaci, skvělý kluk. Ukázal silné morální vlastnosti vůči své rodině i české extralize. Přiznám se, že nikdo další mě tolik neoslovil. Hlavně mě těší, že lidé konečně mohou na hokej. Věřím tomu, že si to užijí a budou chodit ve velkém počtu.

5. Dobré výkony podával David Jiříček, má za sebou úspěšný rozjezd v dospělém hokeji. Když ho Plzeň podrží, může být ozdobou soutěže. Doufám, že se ukážou i další. Je potřeba, aby dostali důvěru, jakou třeba vložil Libor Zábranský do Martina Nečase. Ale těžko soudit, záleží na mnoha faktorech. Svou roli bude hrát i hrozba sestupu. Můžete chtít sázet na mladé hráče, ale prohrajete pár zápasů a stejně dáte prostor těm zkušenějším.



David Pospíšil

David Pospíšil

1. Vyzyvatelů bude letos více. Ambiciózní Pardubice, silná Sparta, stabilní Liberec a zrající Mladá Boleslav. Otazníkem je Kometa. Těžko odhadovat, jak bude vypadat. Bude záležet, jak si týmy sednou, což nám ukáže třeba prvních deset kol. Přijde mi, že extraliga se rozděluje na několik výkonnostních skupin, nečekám žádná velká překvapení.

2. České Budějovice. Společně s Pardubicemi nejvíce zahýbaly přestupovým trhem. Podle mě mají ambice hrát do šestého místa, kádr nevypadá na papíře vůbec špatně. Úplně se s nimi nepočítá, ale mohly by do bojů o nejvyšší příčky zasáhnout.

3. Zatím můžeme vynášet soudy jen na základě papírových předpokladů, které nemusí vždycky platit. Dole vidím Kladno a Zlín, ale myslím si, že rozdíly v dolní polovině tabulky budou malé. Pak bude záležet, jaká soudržnost se vytvoří v kabinách. Když máte okolo sebe podobně kvalitní soupeře, může právě dobrá parta hrát rozhodující roli.



4. Napadají mě hráči jako David Kaše nebo Andrej Nestrašil, ale ty jsme měli pod dohledem i v minulých sezonách, objevili se v reprezentaci. David Krejčí, to je něco jiného. Moc mě zajímá, jak se zvládne adaptovat. Doufám, že mu Olomouc poskytne takové zázemí, že si to tam bude užívat. Je to sice vynikající hokejista, ale sám nic nezmůže. Potřebuje k sobě kvalitní spoluhráče. Snad to v Olomouci nějak vymyslí, aby se ukázala jeho extratřída.

5. Těžko říct. Jakmile někdo z mladíků hokejově vyletí, hned putuje do zámoří, Švédska nebo Finska. Málokdo už to má podobně jako třeba Dominik Kubalík. Zůstal v extralize do čtyřiadvaceti, dostal se do reprezentace a až pak odešel do zámoří. Ale pokud bych měl říct jedno jméno, výborně našlápnuto má David Jiříček z Plzně. Teď je důležité, aby ukázal psychickou vyspělost, ustál to a nepolevil. Doufám, že to zvládne a navážou na něj i další.



Jiří Tlustý

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

1. Třinec má i nadále jeden z nejsilnějších týmů. Myslím si, že Oceláře budou nejvíce nahánět Sparta a Pardubice. Očekávám vyrovnanou sezonu, o první místo se bude bojovat až do konce základní části. Máme se na co těšit.

2. České Budějovice. Minulá sezona se jim vůbec nepovedla, ale během léta zajímavě posílily. Přišel Milan Gulaš, Lukáš Pech, do branky Dominik Hrachovina. Určitě budou mít ambice bojovat o šestku, ale záleží, jak si to sedne.

3. Jako Kladeňák doufám, že Rytíři zabojují o play-off, ale budou to mít hodně těžké. Přivedli celkem kvalitní posily. Nedávno jsem se bavil s Tomášem Plekancem, který hodně chválil brankáře Bowa. Když se mu bude dařit a vydrží mu zdraví, může to být jeden z rozhodujících faktorů. Domácí zápasy odehraje Kladno v Chomutově, kde asi nebude mít tak velkou podporu. Naopak Zlín umí hrát před vlastními fanoušky velmi dobře. Jsou organizovaní a mají propracovanou defenzivu. Podle mě se rozhodne mezi těmito dvěma týmy, možná se do toho namočí i Vítkovice. V přípravě se moc nedařilo Plzni, ale ta se zvedne.



4. Hodně mě zajímají sparťanské posily. Filip Chlapík a David Kaše jsou skvělí hokejisté. Kašemu se na začátku minulé sezony dařilo ve Varech. Ale je jasné, že největším lákadlem je David Krejčí. Jsem zvědavý, jak si s ním ostatní týmy poradí.



5. Bude hodně záležet na začátku sezony. Když se někomu bude dařit, mladí kluci dostanou víc šancí. Hodně se mi líbí Jiří Kulich z Karlových Varů. Energie pracuje s mládeží skvěle, Martin Pešout ho určitě podrží a dá mu prostor. Pak už to bude jen o jeho výkonech.