Hrozba, která mění extraligu. Polovinu týmů děsí myšlenka na sestup

Ne, nejsou to diváci, kteří v hojných počtech mohou opět na tribuny. Není to ani Jaromír Jágr nebo David Krejčí, kteří rozzáří extraligové zimáky. Největší změnu v nejvyšší soutěži představuje něco jiného. Do extraligy se vrací přímý sestup i baráž.