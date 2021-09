Populárního zápasníka zajímal jen Instagram a činky. Změnil se Boráros?

Škondriče zápasníci popisují jako tvrdého, ale férového trenéra. Patří mezi průkopníky MMA na domácí scéně, se sportem začínal už v úplných začátcích.

Nyní předává zkušenosti dál a v sobotu v Bratislavě požene za výhrou pět svěřenců, hned tři - Boráros, Robert Pukač a Vojto Barborík, který se utká s Ivanem Buchingerem o titul pérové váhy -, se objeví na hlavní kartě. „Budou zápasit před domácím publikem, je to pro ně hlavní hnací motor. Celá příprava proběhla bez zranění, takže očekávám dobré výkony,“ říká.

Borárosovi poslední zápasy nevyšly, tři ze čtyř prohrál. Jak je na tom se sebevědomím?

On si tyhle věci nikdy neuvědomoval, a právě proto byl vždycky dobrý. Na to, že měl vždycky radši činky než klasický MMA trénink, předvedl pokaždé dobrý výkon. Všechny porážky měl proti skvělým soupeřům, kteří se tomu věnují naplno. Chvíli trvalo, než to dostal do hlavy a pochopil, ale podařilo se. Nutno podotknout, že Gábor má v MMA dlouhou kariéru a měl i pěknou šňůru výher, takže zákonitě k něčemu podobnému dojít muselo. Aspoň našel sám sebe.

Legendární slovenský trenér Ilja Škondrič.

Ano?

Je dobře nastavený a udělal maximum pro to, aby se vrátil k nějakému normálnímu tréninkovému procesu. Předtím ho pohltil Instagram a podobné věci, sláva a moc z výher, teď podlehl skvělým bojovníkům, díky čemuž přehodnotil situaci a začal makat, jak by měl.

Jeho soupeř Mickael Lebout má za sebou teprve osm zápasů, z toho tři porážky. Je to pro Borárose dostatečně silný soupeř?

Bude hodně těžký. Bojoval ve světových organizacích, je velmi silný, všestranný a to, že měl prohry se skvělými bojovníky, rozhodně neznamená, že by byl nějaký béčkový. Každý Gáborův soupeř byl hodně silný, neměl žádné lehké.

Ilja Škondrič majitel a hlavní trenér Octagon Fighting Academy Pod jeho vedením prošly slovenské MMA hvězdy Attila Végh, Ivan Buchinger, Miroslav Štrbák, Gábor Boráros a spousta dalších. V současné době u něj trénuje i bývalá UFC zápasnice Lucie Pudilová.

Nemůže ale přijít o hodně v případě porážky?

Určitě se může stát cokoliv. My jako trenérský tým můžeme upozorňovat, co má nebo nemá kdo dělat, ale když si to pokazí, pokazí si to sami. Někteří se potřebují popálit a Gábor byl jedním z těch, co se popálili. Doufám, že tenhle zápas dopadne dobře. Na zlepšení skóre a zvýšení sebevědomí mohl dostat lehčího soupeře, přijal ale takhle těžkého a o to víc mě potěší, pokud vyhraje.



Co by pro něj případná porážka znamenala? Mohla by mu ukončit i kariéru?

Nebylo by dobré, kdyby prohrál, protože by mu to fanoušci dali sežrat a vychutnali si ho, ale to je dáno tím, jak se Gábor prezentuje. Nemyslím si ale, že by mu tahle porážka ukončila kariéru. Líbí se mi na něm to, že chce prostě zápasit. Nebije se do prsou, nevyhlašuje bojovníky ani nehlásá, jak chce bojovat o titul. Je to jednoduchý bojovník, který si odzápasí to své a jde domů.

Kdysi jste říkal, že u každého zápasníka poznáte jeho silné a slabé stránky. Prozradíte, jaké to jsou u Borárose a jak s nimi pracujete?

Právě ta jednoduchost je u Gábora jednou z nejsilnějších stránek. Mezi dalšími jsou chuť do boje a síla, protože co si budeme povídat, silný je dost. Viděli jsme to třeba v zápase s Mariuszem Radziszewským, když dostal několikrát páku na nohu, ale neodklepal. Má silné bojové vlastnosti, je to divoký Maďar. Na to, že jen zvedal činky...

Právě.

To je také jediné, co se mu dá vyčítat. U posledních zápasů víc zvedal činky, než byl v gymu, a dělal mi víc starostí než radostí. Pořád jsem do něj musel hustit, co má a nemá dělat. Teď ho vidím v gymu víc jak sebe, takže to je super. Navíc on do Bratislavy musí cestovat nějakých padesát kilometrů a je tu každý den, mám z něj radost. Ať ten zápas dopadne jakkoliv, udělal maximum pro to, aby lidem ukázal, že ještě do žádného starého železa nepatří.

Problémy s váhou Barborík o titul zápasit nakonec nebude, navážil o 0,4 kilogramy přes limit. Do zápasu nastoupí, v případě výhry se ale nestane šampionem. o pás tak bude bojovat pouze Buchinger. Váhu nesplnil ani Gábor Boráros (0,5 kg přes limit), který přijde o 20 % výplaty i František Fodor (0,9 kg přes limit).

V sobotu budete mít v kleci hned pětici zápasníků. Kromě Borárose ještě Pukače, Barboríka, Vojčáka a Fodora. Na který zápas se osobně těšíte nejvíc?

Na každého z nich. Všichni mají za sebou obrovský progres, během přípravy si sáhli doslova na dno. Kdybych měl ale najít jeden top, je to určitě ten titulový zápas. Cítím za něj největší zodpovědnost.

Je podle vás Barborík dostatečně připravený, aby vyhrál a titul získal?

Myslím si, že tahle otázka by měla směřovat spíš na Ivana Buchingera. Je on dostatečně připravený na to, aby Barboríka porazil? (směje se)

Jak moc je náročné připravovat na jednu akci tolik bojovníků?

Náročné to určitě je. Věnuji se tomu ale už nějakých šestnáct let, hlavně na to nejsem sám. K ruce mám několik pomocných trenérů, včetně těch speciálně na wrestling či thajský box, mentálních koučů a spousty dalších lidí. Je to týmová práce, já už se to snažím spíš jenom modelovat do nějakého celku. Všechno kontroluji, vstupuji do tréninků, mám kompletní plán a lidi, kteří se daným bojovníkům věnují.

Je vůbec možné přistupovat na tréninku ke všem stejně? Nestane se třeba, že ten na hlavní kartě dostane víc pozornosti než ten v předzápasech?

Určitě ne, protože dnešní chlapi jsou horší jak ženy a hned bych viděl ty jejich duté pusinky ve dveřích, to si nemůžu dovolit. Každý z nich je ambiciózní. Hodně by se mi to vymstilo, musím se každému věnovat stejně.

Máte vůbec prostor i na individuální přístup k jednotlivým potřebám zápasníků? Třeba v práci s podlomeným sebevědomím?

Určitě ano. Jak jsem říkal, máme tým trenérů a mentálních koučů, všechno spolu konzultujeme a samozřejmě si musíme vymezit na všechny čas. Vyloženě podlomenou psychiku ale u nás neregistrujeme. Vždycky se snažím nějak lišácky zjistit, jak jsou na tom chlapi s psychickou kondicí, a musím říct, že zatím jsou všichni stoprocentně připravení.

Zmínil jste, že využíváte služeb mentálního kouče. Jak jste s jeho službami spokojení?

Já jsem s ním spokojený, ale podle mě je hlavní, jak to vidí bojovníci. Barborík je s ním třeba hodně spokojený. Myslím si, že je to už součástí těch velkých zápasů. Mohli jsme to vidět třeba u Milana Ďatelinky; jedním z faktorů jeho porážky s Karlosem Vémolou podle mě bylo, že to psychicky neunesl. Člověk to často podcení, protože si myslí, že jde jenom bojovat, ale tak to není. V těchto zápasech se musí vypořádat i s mediálním tlakem a vytíženost pak není jen fyzická, ale i psychická.

Chtějí s mentálním koučem bojovníci pracovat sami od sebe?

Už jsou dostatečně zralí na to, aby vycítili, kdy potřebují s mentálním koučem pracovat. Uvědomují si, že stejně jako trenér wrestlingu, thai boxu či komplexního MMA hraje i mentální kouč svou roli. Sami vidíme, že jak jde Oktagon stále nahoru, je mediální tlak a různé „cirkusy“ okolo toho náročný. Kamery otravují bojovníka na každém rohu, musí dávat rozhovory, podstupovat focení, natáčet videa... A to nemluvím ani o fanoušcích, kteří se jich na každém kroku ptají, jak se cítí, anebo jestli zápas vyhraje a zda si na něj má vsadit. Tohle všechno k tomu patří, stejně jako v každém jiném profesionálním sportu.

Za poslední dva roky se na střídačku nemohlo zápasit, pak se zápasilo bez fanoušků a teď s nimi. Vnímáte, že jsou pro bojovníky tyhle změny náročné?

Určitě. Dotýká se to i sponzorů, u někoho i rodin. Někteří přišli o práci, jiní se museli věnovat jiným věcem, někteří si zas nemohli dovolit soukromé tréninky, ze kterých ostatní žijí... Nebylo to jen o té situaci jako takové, spousta z nich přišla o chuť do tréninku. Nemůžu si stěžovat, že by bylo málo zápasů, protože Oktagon se snažil dělat maximum, aby mohli chlapi zápasit. Negativní efekt to na nich ale přeci jen zanechalo. Všiml jsem si, že je musím do všeho víc tlačit, byli bez nálady, těžko se trénovalo, všichni se báli, aby se nenakazili a nedonesli to domů...

Jak se za ty dva roky vůbec změnil váš uznávaný gym? Ubylo kvůli restrikcím zápasníků, nebo se všichni po pauze nadšeně vrátili?

Všichni se vrátili nadšeně až na Lukáše Pajtinu, který si našel novou práci, jde k policii. Hned, jak dokončí policejní školu, vrátí se do nějakých tréninkových procesů. Mým cílem a úlohou bylo udržet tým po kupě, což se mi podařilo. Korona nekorona, pořád se snažím makat na tom, aby gym nějakým způsobem fungoval a my nezaspali dobu.

MMA za poslední roky zažil neskutečný boom, jak moc covid růst zpomalil?

Určitě ho zpomalil, ale Oktagon udělal maximum pro to, aby to co nejvíce zmírnil. Když se teď podívám zpětně, jsou na tom některé profesionální sporty podstatně hůř. Vnímám, že chodí míň lidí třeba na thai box, na box a jiné sporty, ale na MMA chodí lidé stále.

