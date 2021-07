Ovlivnila chyba sudího titulový zápas Oktagonu? Šampion teď čeká na Vémolu

Přibyl přistoupil k trestu v pátém kole za to, že Naruszczka Krištofičovi opakovaně držel zakázaným způsobem rukavice.



Trestný bod výsledek duelu čistě matematicky neovlivnil, Krištofič by i tak vyhrál. Oficiální verdikt bodových sudích zní 48:46, 48:46, 49:45, bez trestného bodu by uspěl poměrem 48:47, 48:47 a 49:46.



Problém je v tom, že o trestu nevěděl samotný aktér zápasu Naruszczka. Kdyby ano, mohl v průběhu reagovat, změnit taktiku a snažit se vyhrát před limitem. Jestli by se mu to podařilo, je věc jiná.

Pravidla MMA mluví jasně: jestliže dojde k faulu, rozhodčí v kleci zápas zastaví a zřetelně oznámí všem třem bodovým rozhodčím poblíž klece i dotyčnému zápasníkovi, že uděluje trest.

„Ano, sudí v kleci měl nechat doběhnout akci a pak zápas zastavit. Stala se procedurální chyba,“ shoduje se pro iDNES.cz hned vícero na sobě nezávislých zdrojů obeznámených s pravidly MMA i se sobotní situací na Štvanici.



To oficiálně potvrzuje i Pavel Touš, respektovaný český rozhodčí a supervizor sudích na sobotním turnaji: „Rozhodčí v kleci použil pravidlo, které se používá hlavně v amatérském MMA v případě, kdy fauluje zápasník v nevýhodě. Dopustí-li se faulu zápasník v nevýhodě na zemi, rozhodčí zápas nepřerušuje, pakliže zápasník ve výhodě neutrpěl zranění. Rozhodčí ale v tomto případě měl stržení bodu oznámit.“

A Touš dodává: „Každopádně stržení bodu neovlivnilo celkový výsledek a Naruszczkův tým proti němu protest nepodal. Vzhledem k tomu, že není chyba v zápise bodových lístků, protest by stejně s největší pravděpodobností neuspěl.“

Byť se tedy nestala chyba fatální, Naruszczka křivdu cítil. „Měl bych dostat odvetu, soupeř nic nepředvedl. S výsledkem absolutně nesouhlasím, nechal bych rozhodčího v kleci vyměnit,“ durdil se po turnaji.



„Zápas byl těsnější, než jsem si myslel. Věděl jsem, že Marcin bude tvrdý, ale čekal jsem, že to zvládnu lépe, jenže i to je MMA. Bojujete s tím, co máte. Nakonec se počítá vítězství, i když jsem si jím nebyl stoprocentně jistý,“ řekl šťastný Krištofič.



Vítězství, které je tuze sladké. Původně měl o pás šampiona na Štvanici bojovat Naruszczka s Karlosem Vémolou, ovšem toho vyřadilo zranění ruky a operace. Náhradníkem se teprve před čtrnácti dny stal právě Krištofič.

„Získal jsem to, po čem jsem toužil. Aktuálně jsem nejšťastnější a nejbohatší člověk na světě. Mám pás a doma zdravou ženu a dcerku,“ radoval se.



S Naruszczkou předvedl dvacet pět minut trvající bitvu plnou pěstních úderů na hraně knokautů a tahanic u pletiva. Z blízkosti klece bylo v jeden moment vidět, jak od Krištofiče po úderu do obličeje odlétla hustá sprška potu. Oba slibovali válku, a tak ji divákům předvedli.

„Ale že by se mi v nějaký moment zatmělo? To ne, po všech úderech jsem zůstal příčetný. Některé mě trochu rozhodily, nestál jsem pevně na nohách, ale dobrý!“ těšilo Krištofiče.



Pokud se Vémola stihne vyléčit - čekají ho nejspíš další operace utrženého tricepsu -, na konci prosince by měli proti sobě stanout v kleci právě český veterán a aktuální prozatímní vládce střední váhy.

Vémola sledoval Krištofičův sobotní zápas pozorně z první řady, po konci zašel i do klece a do vítěze si rýpl: „Jestli se mnou předvedeš to co teď, není co řešit. Vy jste fanoušky tak nudili, že radši dělali mexické vlny!“

Kdyby si Krištofič vzpomněl, mohl Vémolovi připomenout, že to jeho zaplněná Štvanice přesně před dvěma lety vypískala, protože se nudila.

Místo toho Slovák slíbil: „Karolko skončí.“

Krištofičův oslavný tanec: