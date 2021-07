Jsi zvíře! Sám sebe bych se bál, prožíval Petrášek euforii na Štvanici

A aby těch radostných zpráv nebylo málo, Petrášek oznámil, že s manželkou očekávají narození potomka.

„Když jsem se to ve středu dozvěděl, řekl jsem si, že na Štvanici odejdu z klece buď vítězně, nebo na nosítkách,“ řekl 28letý český zápasník po výhře.

Namotivovala vás zpráva o těhotenství?

Byla to taková poslední kapka, která mi potvrdila, že jdu správnou cestou. Měli jsme trošku problémy, jezdili na nějaká vyšetření, než nám doktoři řekli, že jsme v sedmém týdnu. Manželka mě upozorňovala, že se to ještě nesmí říkat, ale já jsem trouba... Věděl jsem, že pokud vyhraju, poruším to a něco plácnu. Jsem užvaněný.

Byla tu s vámi?

Dívala se doma, byla děsně nervózní. Volal jsem jí těsně před nástupem, abych ji slyšel. Říkala, že mě miluje, ale měla rozklepaný hlas, tak jsem si řekl, že to v kleci nebudu moc protahovat, že ji přece nenechám brečet, zatímco se peru.

Fanoušci vás hnali asi nejvíc ze všech zápasníků na sobotním turnaji, to musí těšit, že?

To je úžasné, nevím, co říct, protože si hrozně vážím, jak mě ženou vpřed. Přemýšlím, čím to je, jestli ze mě cítí lidskost, že se neberu za víc, než jsem? Asi tím.

Cítil jste tlak?

Ani moc ne. Jak je na Štvanici venkovní prostředí, cítil jsem se v pohodě. Jasně, trochu ve stresu jsem byl, ale neskládal jsem se. Spíš jsem na sebe pořád čuměl v zrcadle, abych si nacvičil co nejzlejší výraz.

Opravdu?

No jo. Říkal jsem si: Tak takhle ten chránič kousat nebudu, takhle jo. A v kleci nasadím tenhle výraz a budu dělat malé kroky... Zkoušel jsem si nacvičit, jak bych se sám sebe nejvíc bál.

Podařilo se?

No říkal jsem si, že vypadám fakt ostře! (smích)

Přitom jestli něco, tak nejste zlý. To k vám nepatří.

Taky jsem se necítil moc příjemně. Vážně to nemám v povaze, jenže já se ocitl v nejhorším momentě kariéry. Po třech prohrách přestala být legrace. Toho zlýho Miloše jsem musel probudit.

Proto jste se loučil s týmem ještě před nástupem a ne až před klecí jako obvykle?

Přesně. Dohodl jsem se s klukama, že nechci ztrácet koncentraci. Chtěl jsem to soupeři od začátku co nejvíc znepříjemnit. Ale jak zápas skončil, podali jsme si ruce a snad viděl, že nejsem takový idiot.

Zaskočil jste ho v zápase? Odklepal už v prvním kole.

Říkal jsem si, že jsem oproti němu hrozně silný. Nechci znít namachrovaně, ale cítil jsem, že nemá páru, že je silově tak dvě úrovně pode mnou.

Podívejte se na Petráškův nástup před zápasem:

Robert Rampa @RampaRobert15 Miloš Petrášek je po 2 letech zpátky. Řekněme, že fanoušci nezapomněli. https://t.co/RRAIQirvZF oblíbit odpovědět

Co vám řekl bratr Ondřej, taky zápasník Oktagonu?

Běž se porvat, brácha. Jsi tu a umíš MMA nejlíp ze všech. Ukaž, co v tobě je. Seš zvíře!

A co vám říkal zbytek týmu?

Že jsem zvíře! (smích) Opakovali to pořád dokola.

Máte rozseknuté čelo, kdy jste se zranil?

Vůbec nevím. Možná mě trefil, když jsem se ho pokoušel strhnout k zemi, nebo jestli jsem se sám narval o klec? Netuším.