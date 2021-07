Máma šílela, že jsem se zbláznil, říká Štáfek o boxu se slovenským rváčem

Štáfek nenasadí bojové rukavice poprvé. Před třemi lety debutoval v boxu proti 18letému Štěpánu Vrbovi, čtyřkolový zápas v pražské Lucerně vyhrál na body.

Ještě lépe mu vyšla zkušenost s MMA. V pražské O2 areně zaplněné dvaceti tisíci lidmi předvedl před dvěma lety překvapivě dominantní výkon. Slováka Petera Benka knokautoval „fackou“ už po 69 vteřinách.

Tentokrát oba sporty propojí. Zápas proběhne podle boxerských pravidel na šest kol po třech minutách na turnaji Oktagon Underground - zřejmě tedy v kleci.

Bojovat bude se zkušeným MMA zápasníkem Borárosem. 28letý Slovák má za sebou 27 MMA zápasů (18 výher, 9 proher), z neznámého bijce v Oktagonu vyrostl v jednoho z nejsledovanějších profesionálních sportovců na Slovensku (jeho i Štáfka sleduje jenom na Instagramu 170 tisíc lidí).

Duel Štáfka s Borárosem měl proběhnout v listopadu v O2 areně jako atrakce vedle dalšího boxerského utkání mezi Karlosem Vémolou a zpěvákem Otakarem Petřinou (Marpo). Turnaj se však kvůli Vémolově zranění přesunul na začátek roku 2022. Zřejmě na únor.

Štáfek slibuje, že lidi uvidí další knokaut. Boráros ve čtvrtek na tiskové konferenci kontroval: „Je vidět, že jsi dobrý herec.“

Jakube, proč zrovna boxerský zápas s Borárosem?

Jestli se mám s někým měřit, tak s těmi nejlepšími, proto do toho jdu. Ve hře byl i zápas v MMA s někým jiným, ale takové zkušenosti ještě nemám. Neříkám, že jsem nejlepší boxer, od toho tu jsou jiní (pohled mu zaletí k opodál stojící dvojici Vémola a Marpo), ale oba se určitě dobře připravíme.

Roli asi hrála i rivalita mezi Českem a Slovenskem.

Přesně, chtěl se udělat česko-slovenský zápas, ať je okolo toho nějaký hype (humbuk). Náš duel ho mít určitě bude. Gábor sám říká, že má o box zájem, ale ještě nikdy v boxu nezápasil. Já mám jeden profi, ale vlastně jsem taky nikdy neboxoval.



Jak dlouho se to domlouvalo?

No, ve vzduchu to viselo dlouho, první jednání vlastně proběhla ještě před covidem. Po MMA zápase v O2 areně jsem nad tím přemýšlel během dovolené v Africe. Zjišťoval jsem, jestli ještě najdu hnací motor pustit se do přípravy, jenže kvůli covidu z toho sešlo. Vrátili jsme se k tomu v momentě, kdy chtěl Ondra Novotný (majitel Oktagonu) řešit zápas s Mariankem.

Youtubera a Čecha žijícího ve Spojených státech Jona Marianka jste veřejně vyzval, on ale dost vulgárně odmítl.

Zpětně mě mrzí, že jsem si toho člověka víc nenastudoval. Kývnul jsem na nabídku, udělal výzvu a až pak zjistil, co to je za člověka. Zápas s ním by mě nikam neposunul, byla by to jen taškařice a ještě bychom dali prostor nevychovanému dítěti. Já se chci měřit s frajery, které respektuju, Gábor toho dokázal dost. Je to pro mě další milník, další vystoupení z komfortní zóny.



Už se na zápas připravujete?

Asi dva týdny. Jen jsem se akorát dozvěděl, že se listopad ruší a přesouvá na únor. Škoda, odmítl jsem kvůli tomu hezké práce ve filmařině, to mě mrzí, protože to nejde vzít zpátky. Ale všechno se děje z nějakého důvodu, já o zápas s Gáborem stojím, nebude problém si to naplánovat. Navíc všichni stárneme a za pět let už třeba nebude možný, abych ještě zápasil.

Co na to říkají doma?

Nejsou úplně šťastní. Plánovali jsme nějaké rodinné dovolené, musí se odsunout. Když jsem navíc mámě ukázal, s kým budu boxovat, klepala si na čelo. Viděla zrovna fotku, kde měl Gábor otevřené obočí a byl celý od krve. Šílela, že jsem se zbláznil a pos... Pak jsem jí ale řekl argumenty a pochopila...

Rozhovor přerušují dvě mladé fanynky.

Jedna říká: „Můžu se s váma vyfotit?“

Štáfek v odpovědi zavtipkuje: „Bylo v té větě prosím, nebo ne?“ A se smíchem ještě prohodí: „Edukuju...“ Slečny poprosily a fotku s Jakubem Štáfkem obě dostaly.

Jaké argumenty jste mámě řekl, když si klepala na čelo?

Že všechno je možný. Gábor je velký, navenek působí zle a nepříjemně, ale i on je z masa a kostí. Je to o překonávání strachů, které v sobě máme. Máma není nadšená, nejradši by mě viděla na pohodlném místě vydělávat peníze a mít klidný život. Ale tyhle jednoduchý cesty nikam moc nevedou.

Kam vede ta těžká?

Ta sama cesta je cíl, vždyť to bude super. Zápas beru jako třešničku.

Když se podíváte na Borárose, je viditelně menší, zato mohutnější a zřejmě silnější. Co bude vaší výhodou?

Asi výška, dlouhé ruce, rozpětí paží. Ale on není blbej a nemá hloupej tým. Nic nepodcení, bude tvrdě dřít, učit se zkracovat vzdálenost, ponořit se a dostat se ke mně. Neberu ho na lehkou váhu.

Plánujete po boxu s Borárosem ještě další zápasy?

Úplně nevím. Teď nějak vnitřně zakončuju trilogii, začal jsem boxem, dal MMA, teď zase box. Nikdy neříkej nikdy, mě tohle strašně nabíjí a baví. Rozhodnu se podle toho, jestli budu mít chuť a energii se do toho dál pouštět.