Smůla pro Slovácko i Zlín. Ve fotbale i hokeji se musí obejít bez podpory diváků

Minulou neděli očekávaný duel Spartou, který byl přímým soubojem o druhé místo ve Fortuna lize, sledoval v Uherském Hradišti vyprodaný stadion.

I bouřlivá atmosféra přispěla k tomu, že Slovácko svého soupeře nevídaně smetlo 4:0. Za necelé dva týdny by klub jistě vyprodal i zápas s Plzní, s dalším kandidátem na přední příčky má Slovácko stejně bodů a lepší skóre.

„Byli jsme smíření s tím, že podle nových nařízení nám klesne návštěvnost. V kontextu vyprodaného zápasu se Spartou je velká škoda, pokud by na Plzeň nemohli přijít žádní fanoušci. Znovu by byla skvělá atmosféra,“ lituje slovácký mluvčí Marek Jurák.



Mimořádná opatření budou platit od začátku příštího týdne. Na nedělní utkání zlínských fotbalistů s Baníkem Ostrava tak ještě fanoušci přijít mohou. Stejně tak i na čtvrteční zápas zlínských hokejistů s Třincem. Na obou duelech se čeká nadprůměrná návštěva, jde o atraktivní utkání.

Zápasy ve Zlínském kraji, jichž se dotknou mimořádná opatření Fotbal

Slovácko - Plzeň (5. prosince)

Zlín - Karviná (11. prosince) Hokej

Zlín - Plzeň (30. listopadu)

Zlín - Pardubice (5. prosince)

Zlín - Litvínov (10. prosince)

Podle hejtmana Radima Holiše (ANO) Zlínský kraj omezí společenský život minimálně na dva týdny, aby pomohl nemocnicím, které jsou kvůli covidové situaci na hraně svých kapacit.

Zakázány zřejmě budou akce nad 100 lidí. Sportovní utkání profesionálních soutěží se tak odehrají bez diváků.

Koronavirem jsou v Česku nyní nejvíce postiženy moravské kraje a nemocnice zatížené péčí o covidové pacienty mimo jiné odkládají plánované operace. „Omezení společenského života v kraji je to nejmenší, s čím lze nemocnicím pomoci,“ řekl Holiš.

Pro fotbalisty i hokejisty z kraje je to problém. Slovácko hraje poprvé v historii o titul, Zlín ve fotbale i v hokeji o záchranu. Fastav čeká zrovna duel s přímým konkurentem Karvinou.

„Bohužel situace je špatná, nedá se nic dělat, musíme to akceptovat. Jde o bezpečnost a zdraví v kraji. Každý zápas je důležitý, domácí zvlášť a tímto ztrácíme diváckou podporu. Ale naštěstí jde jen o jeden zápas,“ poznamenal zlínský sportovní ředitel Zdeněk Grygera.



Opatření se mohou protáhnout až do konce roku. Slovácko by tak nemělo podporu z hlediště ani v závěrečném domácím duelu podzimu proti Jablonci, které je plánováno necelý týden před Štědrým dnem.

Hokejistů Zlína, posledního celku extraligy, se opatření dotkne ve více zápasech. „Je to čerstvá informace, mělo by to být tak, že čtvrteční utkání s Třincem odehrajeme ještě s diváky, od příštího týdne nejspíš bez nich,“ řekl klubový mluvčí Roman Ordelt.

Berany čekají v dalších čtrnácti dnech tři domácí souboje: s Plzní, Pardubicemi a Litvínovem.

Mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund uvedl, že existuje několik variant, jak lze situaci řešit: „Pokud se klub vejde do limitu lidí, sehrál by utkání bez diváků, další možností je, že by se se soupeři dohodl na výměně pořadatelství, nebo by teoreticky mohl v tomto omezeném čase čtrnácti dnů odehrát domácí duely mimo Zlínský kraj.“

„Pokud se tato opatření budou týkat jednoho regionu, extraligy by se to výrazně dotknout nemělo, klubu samozřejmě ano,“ dodal Zikmund s tím, že v krajní možnosti bude v případě nesehraných zápasů vedení extraligy postupovat podle herního řádu.

Před sezonou hokejový svaz řekl, že v případě nesehrání utkání třicet dní po jeho odložení rozhodne o výsledku zápasu sportovně technická komise ČSLH. V možnostech je další odklad, kontumace či oboustranná kontumace.