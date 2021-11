Zlín vystřihl proti hokejistům Olomouce nejlepší výkon sezony

„Podali jsme nejlepší výkony sezony. Nebyla tam jen bojovnost, nasazení, obětavost a blokování střel, které k tomu patří, ale také herní věci. Hokejovost, která nám zatím scházela. Vytvářeli jsme si šance a chválabohu jsme dali více než jeden gól. A s výborným výkonem Kašíka v bráně jsme to dotáhli do konce,“ shrnul trenér Luboše Jenáček, který se tak dočkal druhé výhry od nástupu k týmu.

Tohle že je beznadějně poslední mužstvo extraligy? Divili se nejen zlínští fanoušci, když Berani v čase 24:57 vedli po Gazdově přesilovkové ráně 3:0. Olomouc v úvodní třetině přestříleli 13:7 a poprvé v sezoně díky Vopelkově gólu první periodu vyhráli - čekat museli až do 24. kola!

„Věděli jsme, že Zlín bude hrát s enormním nasazením. My jsme se s tím nedokázali srovnat. Bojoval celý zápas a vítězství si zasloužil,“ uznal kouč Hanáků Jan Tomajko.

Přestože ještě 12 minut před koncem drželi třígólový náskok, museli se domácí o druhé plnohodnotné vítězství v sezoně strachovat až do dramatické koncovky, ve které Hanáci riskovali při hře bez brankáře.

„Nedovedu si představit, co by se stalo, kdybychom prohráli v prodloužení nebo nájezdy. Pro sebevědomí by to byla rána do vazu. Kluci dali do zápasu všechno, hráli výborně,“ oddechl si Jenáček, jehož tým měl tentokrát lehké nohy. „Bylo to dané i vývojem utkání. Ale v přestávce jsme solidně potrénovali, kluci měli chuť a přenesli to do zápasu.“

Poprvé se předvedl Patriks Zabusovs, jemuž trenéři našli místo na křídle Honejskovy lajny. „Přinesl oživení, výborně bruslil, dostal se do několika možností, sám si je i vytvořil, naznačil potenciál,“ zhodnotil Jenáček přínos lotyšské posily. Další duel odehrají Berani až ve čtvrtek doma proti třineckému lídrovi.