Na Třinec ještě s diváky, pak zimní stadion ve Zlíně kvůli viru osiří

Nové pravidlo zakazující vstup na utkání pro neočkované má platit jen pro nejbližší utkání, od příštího týdne se na zápasy ve Zlínském kraji nedostanou ani lidé po vakcinaci nebo prodělaném covidu, a to nejméně na dva týdny.

„Stejně to vypadá, že se všechno zavře v celé republice během dvou tří týdnů,“ prohodil temně Jenáček ještě předtím, než dosluhující premiér Andrej Babiš naznačil možné vyhlášení nouzového stavu se všemi důsledky.

I tak absence fanoušků v hledišti představuje pro poslední tým extraligy těžký handicap. „Bez diváků, kteří nám proti Olomouci výrazně pomohli, to bude těžké,“ zmínil zlínský kouč poslední domácí duel, v němž jeho tým oslavil třetí vítězství sezony.

Zlín doma Domácí zápasy do konce roku 25. listopadu Třinec 30. listopadu Plzeň 5. prosince Pardubice 10. prosince Litvínov 21. prosince České Budějovice 26. prosince Hradec Králové 30. prosince Karlovy Vary

Jestliže nedozná itinerář zápasů změn, prázdno bude na Plzeň, Pardubice a Litvínov. V ohrožení je pak mimo jiné vánoční utkání proti Hradci Králové na Štěpána.

„Pokud by se omezovaly počty diváků regionálně, tak by se z mého pohledu stala soutěž neregulérní. Všechny týmy by neměly stejné podmínky,“ míní Jenáček.

Na odklady utkání přitom není kvůli nahuštěnému kalendáři na přelomu roku prostor, změna pořadatelství se Jenáčkovi moc nezamlouvá. „Hrát šestkrát po sobě venku je špatně, navíc se soupeři, kteří jsou doma silní,“ poznamenal Jenáček.

Ten příští je silný doma i venku. Šampioni posledních dvou extraligových ročníků jsou suverény i letošní sezony, v níž nebodovali jen dvakrát.

„Budeme chtít udělat lidem radost. Věřím, že se vybičujeme k výbornému výkonu a navážeme na Olomouc,“ doufá Jenáček před střetem s ocelářským kolosem, se kterým Berani prohráli sedmkrát po sobě.

Do jejich sestavy se po zranění vrací Köhler, kvůli nemoci naopak vypadl Vopelka.