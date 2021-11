Titul pro Slovácko? Výkřiky do tmy, tvrdí Svědík. Nabízí hráče reprezentaci

„Nesleduji, jestli je polovina ligy. Druhé místo nic neznamená. Úspěšné celky musí prokázat výkonnost po celou dobu soutěže,“ povídal Svědík po rekordním vítězství nad Spartou.

Že se o vás mluví v souvislosti s titulem, jste ale zaregistroval, ne?

Píše se to, říká se to, ale to jsou jen výkřiky do tmy. Jedeme si svoje. V momentu, kdy máte jasně nastavené, co a jak chcete, tak je to pro mužstvo jednodušší.

Spartu jste převálcovali v přímém souboji o druhé místo. Kam řadíte tohle vítězství?

Vzhledem k tomu, že je to Sparta, je to hezké vítězství. Ale od pondělí se musíme přeorientovat na utkání v Budějovicích, což je zase těžký soupeř.

Záložník Slovácka Milan Petržela dostává památeční dres za 437 odehraných zápasů v první lize.

Dominantním výkonem jste ale potvrdili, že do nejužší špičky patříte právem.

Loni jsme tady porazili Plzeň také 4:0 po skvělém výkonu. Ale tím, že je to Sparta, tak v hierarchii zápasů jde výkon nahoru. Je to tým, který chce být na špici, má kvalitní hráče, výborného trenéra. Když ji porazíte takovým rozdílem, bude se na to za deset dvacet let vzpomínat. První i druhý gól padly po super akcích. Nebylo to na žádnou náhodu. Jsem rád, že jsme pobavili publikum. Vážím si, že byl plný stadion, že jsme mohli zažít takovou atmosféru, protože nikdo neví, jak to teď s covidem bude. Jsem rád i za Milana Petrželu, že jeho rekordní zápas takhle dopadl. Bylo mi ctí u toho být.

Je mužstvo ve stavu, že si věří i na Spartu?

Ve venkovních zápasech se Slavií a Plzní jsme měli v určitých pasážích hry problémy se sebevědomím. Dvacetiminutový výpadek, ve kterém se rozhodovalo. To jsme se Spartou nechtěli připustit. Jít do utkání s pokorou, ale sebevědomě. Chtěli jsme ji dostat pod tlak, hrát útočně, ne jen bránit. Obranná fáze je velmi důležitá. Získáváte spoustu míčů v nebezpečných prostorech. Je to daleko blíže k soupeřově bráně, narušíte jeho rozehrávku, narušíte jeho sebevědomí.

Slovácko v polovině sezony * 2021/22 2. místo - 35 bodů (31:14) * 2020/21 4. místo - 27 bodů (27:16)



Od týmu chcete, aby i za stavu 2:0 hrál pořád aktivně, a ne na údržbu, že?

Zalézt dozadu, něco vymýšlet, dávat si padesát nahrávek na vlastní polovině, to je cesta do pekel.

Bude po takovém vítězství příští duel v Českých Budějovicích o to těžší?

Musíme si zvyknout na chování soupeřů. Na jednu stranu mají respekt, ale na druhou si každý dává větší pozor, nepodcení nás. Utkání jsou o nás. Abychom se nachystali fyzicky, psychicky, po fotbalové stránce, která je základ.

Překvapilo vás, o kolik lepší byli stopeři Slovácka než ti sparťanští?

Nechci se pouštět do hodnocení druhého mužstva. Můžu říct, že naše stoperská dvojice je velmi dobrá. Není to tak, že by vyletěli jeden zápas. Hrají dobře celou sezonu, i loňskou. Je to náš opěrný kámen, od něhož se odrážíme.

A pak se můžou vyloupnout individuality, jako třeba Jurečka s Kalabiškou proti Spartě?

Mohli bychom vypíchnout stopery, Havlíka, který dělá neviditelnou černou práci s obrovským penzem zastavených akcí, Reinberka na pravé straně, Kohúta, který v těžkém zápase obstál, i když předtím neměl dobré období, přispěli i další. Individuální výkony jsou důležité, ale prvotní je týmový výkon. To je pro mě priorita a potvrzuje se to opravdu v každém utkání.

Neříkáte si občas, proč vám nezavolá trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý?

Také jsem byl u reprezentace a vím, že výběr hráčů není jednoduchý. Trenér má svoje myšlení, představy o svojí hře. Že nepovolá nějaké hráče Slovácka, mě může mrzet. Třeba Marek Havlík by si to určitě zasloužil, ale je to čistě trenérova zodpovědnost a jeho vůle. Nic mu nevyčítám. Nicméně souhlasím, že jsou tady jeden, dva či tři hráči, kteří by si to zasloužili.

I Kalabiška, který v 35 letech dozrál v jednoho z nejlepších krajních beků ligy?

Věk hraje roli. Nevím, jak by to bylo vnímáno. Samozřejmě mají rozhodovat výkony. Ale také perspektiva směrem k reprezentaci, kam se bude ubírat.