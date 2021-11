Lepší oželet svařák, než pak chodit do nemocnice, míní hejtman Holiš

Proč jste se rozhodli k omezení společenského života ve Zlínském kraji?

Dnes (v úterý, pozn. red.) jsme měli jednání s hejtmany o tom, zda přijdou nějaká centrální opatření. Všem jsme sdělili, v jakém stavu naše nemocnice jsou, a že chceme dělat opatření dopředu. Ne až po dvanácté hodině. S predikcí, kterou Zlínský kraj má, budeme mít do čtrnácti dnů v nemocnicích obrovský problém, a tímto krokem tomu chceme předejít. Požádali jsme tedy hygienu, aby vyhlásila opatření, a do pátku nám má říci, jakým způsobem ho provede. Od pondělí by potom opatření měla platit.

Pokud od pondělí omezíte společenské akce nad sto lidí, bude to znamenat, že nejspíš řadě pořadatelů změníte plány na poslední chvíli. Nebojíte se nesouhlasu z jejich strany?

Už před týdnem jsme společně s hygienou vydali výzvu k tomu, aby všichni pořadatelé zrušili či omezili jejich akce. Varovali jsme je. Na to nám přišla odpověď, že všechny stadiony prodaly plnou kapacitu míst. Já to respektuji, ale očekával jsem, že o víkendu budou pořadatelé akcí na stadionech našimi partnery, budou jednat v souladu s opatřeními a poprosí návštěvníky, aby je dodržovali i oni. Všichni, kdo byli na stadionech, viděli, že se tak nestalo. Opatření se nedodržují. Takže nám v této chvíli nezbývá nic jiného, než přikročit k tomuto kroku.

Myslíte si, že s rychlostí, jakou se epidemie vyvíjí, bude omezení společenských akcí stačit?

Pokud epidemie přibrzdí a budeme to zvládat, bude to dobrá zpráva, že lidé zareagovali a opatření mají vliv. Samozřejmě nyní bude záležet i na tom, jak zafungují i nová pondělní opatření od vlády. Pokud by ale restrikce nezafungovaly a epidemie by nepřibrzdila, budeme žádat centrální orgány, aby zavedly jiná plošná opatření. V nemocnicích pracujeme s krizovými scénáři, takže se připravujeme na obě dvě varianty.

Jaký máte scénář v případě, že omezení společenského života nezabere?

Šli bychom za státem, který má nástroje k omezení pohybu osob. Požádali bychom ho, aby nám s epidemií pomohl a vytvořil nástroje, které přispějí k zamezení šíření epidemie.

Jak by měl stát pomoci, lockdownem?

Jsem přesvědčený, že tady v Česku za celou dobu žádný pořádný lockdown nebyl. Všechna opatření, která tu byla, omezovala určitý sektor. Ale lidé se mohli volně pohybovat, chodili do obchodů, do práce. Já lockdown nechci, naším cílem je projít epidemií se zachováním služeb, firem, škol. Ale postupně musíme z něčeho ubrat. Dokážu si představit, že třeba dílčí školu, kde se epidemie šíří, na čtrnáct dní uzavřeme. Ale to je o lokálním posouzení s aktuálními čísly a aktuálními daty. Není to o plošném rozhodnutí.

Kdy budou podle vás vidět dopady opatření, které má hygiena ve Zlínském kraji vyhlásit?

Již po výzvě, kterou jsme vydávali v minulém týdnu, se řada akcí odložila. A za to všem děkuji. Neděláme to proto, abychom někoho naštvali nebo omezovali. Děláme to pro lidi, kteří v nemocnicích čekají na zákrok nebo na péči, a té se jim kvůli rozšiřující se pandemii nedostává. To je pro nás nyní na prvním místě.

Blíží se advent, trhy, rozsvěcení vánočních stromů na náměstí. Jak ohlídáte, aby se lidé ve velkém počtu nescházeli tam?

Já si pořád myslím, že většina lidí mezi námi jsou naočkovaní a dělají všechno pro to, aby epidemie ustoupila. Ale nyní roste a my víme, že v nemocnicích budeme mít za čtrnáct dní obrovský problém. Věřím, že normální člověk pochopí, že když nepůjde na rozsvícení vánočního stromku nebo si na náměstí nepřipije svařákem se svým známým, je pořád menší zlo, než aby tohoto známého šel potom navštívit do nemocnice. Životy, které nyní můžeme v nemocnicích zachránit, jsou za mě nyní jasné priority.