Hubenější Holík se těší na sezonu. Snad mi ostatní nebudou ujíždět

„Je znát, že to bude letos jiné, s fanoušky. Tedy tak, jak to má být. To je to hlavní,“ vyhlíží 29letý útočník.

Jaká bude v nové sezoně Kometa?Myslím si, že budeme hrát úplně jiným stylem, že to bude bruslivější. Věřím, že si budeme vytvářet hodně šancí, snad díky tomu bude padat i víc gólů a že to bude bavit nás i fanoušky.

Je to výhoda pro vás jako pro centra, že bude kolem vás rychlejší cvrkot?

Zase aby mi kluci neujížděli. (směje se) Věřím, že to bude dobré, ale taky se rychle nedá hrát celé zápasy. Je potřeba hrát i takticky, třeba když se v závěru vede. Tam není důvod lítat.

V přípravě vaše lajna neodehrála ani jeden zápas s americkým střelcem Peterem Muellerem. Jak na tom je?

Je na tom jako loni i jako předloni, pořád stejně. Pro Petera není důležité hrát přípraváky, ale aby se nachystal na sezonu. Budeme doufat, že má formu.

Nevadilo vám neodehrát s ním ani jeden zápas v přípravě?

Jsme na sebe zvyklí, tak uvidíme, jaké to bude v zápasech. Myslím, že z těch společných let tam něco zůstane, na tréninku jsme taky spolu. Pokud potřeboval něco doléčit, bylo zbytečné riskovat.

Kometa už teď plánuje, jak ho během sezony neutahat nadměrným vytížením. Máte představu, jaké to bude?

Tým je poskládaný tak, že nebude stát na jedné lajně. Myslím si, že do oslabení Peter moc chodit nebude. Mančaft bude vyváženější, my nebudeme hrát tolik minut, a bude to rozdělené na hráče na přesilovky a hráče na oslabení. Dostaneme (první útok) míň minut, a je to dobře. Budeme odpočinutí a síly se rozloží do celého týmu.

Těšíte se na menší ice time?

Netěším, hrál bych pořád, ale uvidíme, jak to bude. (úsměv) Určitě se to rozdělí podle sil a aktuální formy.

Znamená to, že některé zápasy schválně vynecháte?

To doufám, že ne! Pokud budeme mít formu, nevyndá nás trenér ze sestavy a nebude zranění, tak doufám, že odehrajeme všechno.

Uvítal jste, že jste hráli jen sedm přípravných zápasů, tedy méně než jindy?

Já jsem ale odehrál všechny, takže jsem jich odehrál víc než loni. Tak jsem to říkal i trenérovi, že pokud to bude možné, chtěl bych hrát všechno. Už jsme se po minulé divné sezony bez diváků všichni těšili.

Kvitujete, že máte v klubu k dispozici opět kondičního specialistu, což před rokem v létě taky nebylo?

To je plus. O hráče se stará individuálně, kdo má nějaký problém, zajde za ním. Mluví s hráči o stravě, což je další klad. V téhle době je kondiční trenér potřeba.

Vypadá to, že jste zhubl, je to tak?

Loni v létě jsem měl o deset kilo víc.

Cíleně jste je letos dal pryč?

Hlídal jsem si váhu víc než minulé léto. Možná jsem mezi sezonami i trénoval víc než loni, takže jsem tolik nepřibral. U mně to bývá o tom, že zhubnu vždycky porcí zápasů během sezony, a aby to letos nebylo potřeba a nemusel jsem shazovat už během přípravy jako minulý rok, tak jsem si váhu hlídal už v létě.