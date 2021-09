Talentovaný gólman Hamrla vyhlíží NHL, z branky ho přitom otec vyháněl

„Je to první krok ke splnění velkého snu,“ poznamenal Hamrla, který vyrostl ve Zlíně, ale premiéru v dospělém hokeji prožil v dresu Karlových Varů.



Hamrla stráví za mořem celou sezonu, protože už má podepsanou smlouvu s týmem Rimouski Océanic, jenž působí v quebecké juniorské lize. Hlásit se tam bude 26. září.

Ještě předtím ho ale čeká pořádně nabitý program. Už dnes odlétá do Severní Karolíny, aby se zúčastnil kempu nováčků. Klub přitom pozval pouze čtyři hráče, které si vybral v letošním draftu. Po pár trénincích zamíří s mužstvem na Floridu na nováčkový turnaj, kde se jeho mužstvo utká s Tampou a Floridou. Následně by se měl na pár dnů ukázat na předsezonním kempu prvního týmu.

„Už turnaj nováčků bude mít velkou kvalitu, láká mě vzájemné porovnání,“ podotkl Hamrla. „Samotný kemp NHL, to bude třešnička. Budou tam velcí hráči. Těším se, až potkám některé z nich.“

Patrik Hamrla čelí v tréninku nájezdu Filipa Chytila z New York Rangers.

Zajímavé přitom je, že Hamrla v brance ani nezačínal. Otec, který znal svízele gólmanského povolání, byl proti. „Jsou to obrovské stresy. Když se něco nepovede, chyba se hledá u gólmana,“ vysvětlil svůj postoj Robert Hamrla.



Junior si ale přece jen prosadil svou. Z obrany se přesunul do branky. „V poli mu to nešlo, jak jsem si myslel. Chtěl do branky, tak jsme ho tam s tehdejším trenérem Petrem Mokrejšem dali,“ popsal otec.

„A nelituju toho,“ pousmál se Patrik. „Nebýt přesunu do branky, asi bych hokej už ani nehrál.“

Třetí kolo draftu? Příjemný šok

To, že si ho Carolina vybrala už ve třetím kole, byl menší šok. Vždyť z českých hráčů byl výše jen obránce Stanislav Svozil z Komety Brno, po kterém sáhl Columbus. Na řadu přišel rovněž ve třetím kole, jen o čtrnáct příček výš.

„Sledovali jsme to celá rodina v televizi,“ popsal Hamrla. „Říkal jsem si, že by mě mohli vybrat kolem stého místa. Toto jsem vůbec nečekal. Měl jsem obrovskou radost, byl jsem v příjemném šoku.“

Zástupci Caroliny se ozvali už po dvou hodinách, brzy spolu začali řešit další věci týkající se Hamrlovy kariéry. Gólmana při debatách pochopitelně zajímalo, čím představitele klubu zaujal.

„Říkali, že ještě nejsem hotový gólman a že se jim na mě líbí, že se se mnou dá pracovat. Že nejsem typ, který nepůjde změnit, ale naopak se můžu posouvat dál a zlepšovat,“ tlumočil. „Druhou výhodou je výška. Jsem mohutný a mám docela dost centimetrů,“ dodal gólman, který měří 191 cm.

„Taky je strašně pracovitý a ohromně chce,“ uvedl otec Robert. „Obrovskou roli hraje i psychika. Musím říct, že za osmnáct let jsme neviděl, že by ho něco rozhodilo.“

Ze Zlína do Karlových Varů

K výběru mu nepochybně pomohlo i to, že už má drobné zkušenosti se seniorským hokejem. Neudělal je v rodném Zlíně, ale v Karlových Varech, kam odešel v šestnácti.

„Měl jsem nabídky ze Skandinávie, ale Karlovy Vary přišly s tím, že bych mohl nahradit Honzu Bednáře,“ vzpomíná. „Celkově jsem tam toho moc neodchytal, protože přišel covid. Ale jsem strašně rád za šanci, kterou jsem tam dostal. Jít do Varů byl správný krok.“

V dresu Energie nastoupil během dvou sezon v sedmi zápasech. Premiéru od začátku si připsal – ve Zlíně. Vychytal tam výhru 2:1 v prodloužení. „Před zápasem jsem ani moc nespal, jak jsem byl nervozní,“ pousmál se. „Bylo to bez diváků, což pro mě bylo lepší. Tlak není takový, jako když na vás řvou tribuny.“



Vzhledem k tomu, že vyrůstal ve žlutomodrém dresu, vždycky v něm chtěl nastoupit. Tento sen mu zůstává.„Třeba si za Zlín v budoucnu zachytám,“ přeje si. „Uvidíme, kam mě život odnese.“ Nyní ho odvane do zámoří. Na důležitý krok se chystal na osobních trénincích s regionálního trenérem hokejového svazu Rostislavem Košárkem, připravoval se také s hráči NHL. Například v Telči mu Martin Nečas dost vyprávěl o tom, jaké je to v Karolíně.

„Těším se, že ho tam potkám a zajdeme spolu na jídlo,“ podotkl Hamrla. „Vždycky je jednodušší, když je v týmu nějaký Čech.“

Naopak v Rimouski bude sám. Padesátitisícové město je navíc ve frankofonní oblasti a hokej je tam náboženstvím. V klubu v minulosti působil Sidney Crosby, Vincent Lecavalier a naposled loňská jednička draftu Alexis Lafreniere.

„Mají obrovskou historii a tradici, budou chtít vyhrávat. A já má rád, že když klub má ambice,“ netají se Hamrla, který se zároveň těší na zaplněnou pětitisícovou halu. „Doufám, že se mnou budou spokojeni a budu se posouvat dál.“