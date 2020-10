Všechno je zmrazené. Snad jednání nepojedou od nuly, doufá šéf extraligy

Ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček nevěří, že by čtvrteční jmenování Jana Blatného ministrem zdravotnictví s patovou situací českého sportu a hokeje především pohnulo a přineslo rázné kroky.

„Vidíme jen to, že se od pátku nic nepohnulo a celé se to opět zmrazilo,“ podotkl Řezníček pro iDNES.cz. Rozjetí profesionálních soutěží se tak nejspíš podle něj odkládá zatím na neurčito. Přitom minulý týden se spekulovalo o tom, že v případě zahájení tréninků během tohoto týdne by se zápasy nejvyšší české soutěže mohly hrát už od neděle.

Ředitel Národní sportovní agentury Milan Hnilička v této věci pomáhal třem nejsilnějším sportovním svazům v zemi (fotbal, hokej a basketbal) prodiskutovat s resortem zdravotnictví podmínky, za nichž by byl návrat na sportoviště pro profesionály možný.

„Věřím, že problematika uvolnění pravidel a povolení tréninku pro profesionální sportovce se probírala v expertním týmu ministerstva, a proto by nemusela jednání probíhat od úplného začátku. Jen nedokážu říct, zda to tak opravdu bude,“ podotkl Josef Řezníček s tím, že hokej bude nejspíš muset novému ministrovi své argumenty k zahájení soutěží nastínit znovu.

Sport v Česku je nyní v totálním útlumu, povolené jsou pouze výjimky pro pořádání mezistátních utkání. Národní tým se i přesto nepředstaví doma proti Švédsku na úvod Karjala Cupu.

Trenér české reprezentace Filip Pešán pak na turnaj nenominuje kvůli chybějícímu zápasovému vytížení žádné hráče z české ligy. A naopak zvažuje zařazení některých hráčů do 20 let, kteří potřebují získat herní praxi před nadcházejícím juniorským mistrovstvím světa, které začíná 20. prosince v kanadském Edmontonu.