Jsme promořeni ze 73 procent. Extraliga doufá ve výjimku od Prymuly

Dopis předsedovi vlády Andreji Babišovi a ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi odeslal prezident Českého hokeje Tomáš Král a ředitel extraligy Josef Řezníček.

Požadují, aby profesionálním hokejistům umožnili tréninky ve vnitřních prostorách.

„Hráči a členové realizačních týmů, vykonávající zaměstnaneckou či podnikatelskou činnost, bez nich ztratili možnost, aby se připravovali na soupeření s nejlepší domácí i zahraniční konkurencí,“ stojí v tiskové zprávě. „Tréninky by probíhaly s vyloučením veřejnosti a v nejpřísnějších hygienických podmínkách, přičemž velká většina hráčů, stejně jako členů realizačních týmů již nákazou prošla.“



Kluby spočítaly promořenost ze 73,3 procent.

Zároveň vedení Českého hokeje požádalo Národní sportovní agenturu o udělení výjimky pro přípravu juniorské reprezentace v Litoměřicích, a to kvůli mistrovství světa juniorů, které proběhne na přelomu roku v Edmontonu.

Vzhledem ke zrušeným přípravným akcím a nemožnosti trénovat alespoň v klubech by náhradní variantou mohla být právě takzvaná litoměřická bublina.

„Ledová plocha s ubytovnou, stejně jako posilovna a tělocvična se nacházejí v jedné budově, do níž by neměly přístup kromě účastníků kempu a nezbytného personálu žádné další osoby. Všichni účastníci by byli testováni a během přípravy by byli pod neustálým lékařským dohledem včetně všech požadovaných hygienických opatření,“ píše svaz.



Spočítal, že přinejmenším 80 procent hráčů a členů realizačního týmu juniorské reprezentace již nákazou prošlo.