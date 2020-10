Bude se hrát extraliga už příští víkend? Je to ve hře, tvrdí Řezníček

Vedení soutěže už proto o této možnosti informovalo všech čtrnáct klubů dopisem. Řezníček podotkl, že nejprve musí dojít k dohodě s resortem.

„Mohu potvrdit, že informativní dopis na kluby dorazil se zřetelem na probíhající jednání s ministerstvem zdravotnictví. Jednáme o tom, že by za určitých zpřísněných hygienických podmínek bylo možné uvolnit trénink profesionálních sportovců a posléze také hru,“ řekl ředitel extraligy Josef Řezníček.



Zdůraznil, že vedení extraligy chtělo především informovat kluby o probíhajících debatách s resortem zdravotnictví. Jednotlivé organizace totiž nyní plánují přesunutí tréninkových aktivit do zahraničí, protože připravovat se v halách je momentálně zakázané.

„Pokud se podaří vyjednat podmínky se státními autoritami, které byly nastíněny a dojde k dohodě - která v této těžké chvíli nikdy není jistá -, pak bychom se skutečně mohli vrátit k tréninku,“ dodal Řezníček.



Šéf hokejové extraligy Josef Řezníček.

Pakliže by podle jeho slov extraligová mužstva mohla absolvovat přípravu na svých domácích stadionech, v nejbližší době by bylo možné i organizovat utkání extraligy. „Je tam mnoho neznámých, ale mohlo by to být například od příští neděle,“ podotkl.

Restart nejvyšší domácí soutěže by tak proběhl ještě před reprezentační přestávkou určenou na Karjala Cup ve Finsku, jež byla naplánovaná od 3. do 13. listopadu. „Klubům jsme zatím žádnou závaznou informaci nezaslali. Pouze jsme je o těchto možnostech informovali tak, aby si případně přizpůsobily svůj program,“ dodal s tím, že extraliga neobdržela z ministerstva zdravotnictví žádné konkrétní datum.

Počítá se s tím, že by se nejvyšší soutěž hrála i během reprezentační přestávky. „Zatím máme informaci od trenéra reprezentace, že našich hráčů nebude využívat, protože nemají kde trénovat,“ připustil Řezníček.

Kouč národního týmu Filip Pešán oznámí složení výběru pro turnaj Karjala příští týden, podle všeho by jej měli tvořit jen hráči ze zahraničních soutěží.

Na obnovení soutěže by extraliga byla tak narychlo připravena i navzdory minimálnímu časovému prostoru pro přípravu hráčů. „Podmiňující podmínky tu jsou a s nimi se musíme nějak vypořádat. Pokud by došlo ke konkrétní dohodě, od kdy by se spustil trénink, musíme spočítat dny na to, aby se kluby dostaly ve svém komfortním prostředí hokejových stadionů do nějaké formy, a pak se můžeme vrátit k hraní hokeje. Byl by potřeba tak týden.“

Jednou ze základních podmínek, kterou budou muset kluby splnit, je ale pravidelné testování na nemoc covid-19. Jako dosud jediní v Česku byli testovaní před každým zápasem prvoligoví fotbalisté.

Byl by to problém pro hokej? „Je to jedna z podmínek a o tom se právě jedná. Říkali jsme, že je to velice složité testovat. Padají ale alternativní návrhy a o těch se vyjednává,“ uvedl Řezníček s tím, že napříč extraligou je v tuto chvíli otestovaných a promořených zhruba 75 procent hráčů.

„Proto už by tito hráči byli také z pohledu hygienických stanic netestovatelní. Avšak nadále bychom museli testovat ostatní, ale o způsobu se nadále jedná,“ uzavřel.