Zakleté Pardubice. Klub stíhá rána za ranou. Patří vůbec Dědkovi?

Fanoušci Pardubic na jaře krátce slavili. Hokejisté se téměř zázrakem na poslední chvíli udrželi v extralize, organizaci od města koupil Petr Dědek, manažeři postavili silný tým a zdálo se, že aréna bude zalitá sluncem. Ovšem vše je opět špatně. Koronavir drtí extraligu jako celek a k tomu právníci zkoumají, zda je klub vůbec miliardáře z Vrchlabí.

„Je to těžká doba. Rozhodně jsem si začátek představoval jinak,“ uvedl Petr Dědek pro MF DNES.

Tomu rozhodně lze věřit. Stávající sezona se vlastně ani nerozjela a už zase stojí. A je vlastně jedno, že Pardubice do ní vstoupily hodně špatně a že ze čtyř utkání hned tři prohrály. Nyní to totiž vypadá tak, že soutěž se vlastně už těžko může dohrát v původně zamýšleném formátu, a pokud se vůbec hrát bude, nebudou u toho téměř jistě diváci. Žádní. „Je to pro nás ohromný ekonomický propad, který se bude pohybovat někde kolem dvaceti milionů korun,“ spočítal Dědek.

Vedení HC Dynamo už poněkolikáté sáhlo hráčům na peníze. Úspory se hledají, kde se dá. Potíž je v tom, že pokud se hrát nebude, partneři nepošlou peníze za reklamu a celý český hokej má nakročeno do obřích problémů. „Není to otázka na mě, já s tím nic neudělám, tyhle kroky ale nechápu. Bohužel ty, kteří o tom rozhodují, absolutně nezajímá, kdo ta nařízení nakonec odnese. Nejde jen o hokej, ale také o ostatní sporty,“ řekl k situaci kapitán týmu Jakub Nakládal.

Majitel Petr Dědek a obránce Jakub Nakládal představují dres s novým logem.

On sám je oproti jiným v relativním klidu. Strávil úspěšné roky v KHL, zahrál si i NHL, peníze na účtu má. To mladší spoluhráči na tom mohou být za pár týdnů podstatně hůře. Koruny budou rychle docházet. „Hokejisté jsou normální lidé, kteří chodí do práce. Mají svoje hypotéky, rodiny, děti. Nemůžete jim dát nulu. Nehrát je cesta do pekel, ze které není návratu,“ nelakoval nic narůžovo pro deník Sport Dědek.

Ví, že problémů bude spousta. A velikých. „Pokud se nezačne hrát do konce roku a vláda nepošle náhrady, troufnu si říct, že pro mnoho klubů přijdou existenční problémy,“ doplnil Dědek.

Sám Petr Dědek si myslí, že smlouva je neplatná

A v tom všem se stala věc, která je zřejmě možná jenom v Pardubicích. Právník Petr Papež na konci září novinářům řekl, že smlouva mezi Dynamem a firmou Petra Dědka nebyla zveřejněná v registru smluv v zákonné podobě, a tudíž je podle jeho názoru neplatná. To mu přitom jeden z nejbohatších Čechů nevyvrací.

„Je to problém, který musíme s radnicí vyřešit co nejdříve. Pokud by to někdo zažaloval, zřejmě by se ukázalo, že nám Dynamo nepatří,“ uvedl Dědek před schůzkou, kterou měl na radnici s politiky a úředníky.

Podle jeho názoru mu špatně zaregistrovaná smlouva dokonce dává možnost klub okamžitě opustit. To však zatím podnikatel neplánuje. „Nic takového zatím na stole není. V tomto smyslu jsme se nebavili. Musíme najít cestu, jak to dát do pořádku co nejdříve,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch z ODS s tím, že více schůzku komentovat nemůže. Obě strany se domluvily na mlčenlivosti. „Řešení určitě najdeme,“ dodal politik.

Pardubice si přitom už najaly právní kancelář, která má prověřit platnost smlouvy mezi městem a kupcem majoritního podílu hokejového klubu.

„Zpochybnění platnosti smlouvy analyzují právníci, co platí, co neplatí, a pokusí se ji s co nejmenšími komplikacemi dát do právně bezvadného stavu,“ řekl šéf kanceláře primátora Radim Jelínek s tím, že termín verdiktu zatím právníci prý nemají, protože nejde předem říct, jaké kroky bude potřeba učinit. Ve hře tak je i nové hlasování zastupitelstva o prodeji klubu.

Město v červnu akcie hokejového klubu prodalo společnosti HokejPce 2020 podnikatele Petra Dědka. A podle hokejbalového trenéra Jindřicha Petrušky, na jehož popud se právník Papež začal kauzou zaobírat, město Pardubice při prodeji nepostupovalo s péčí řádného hospodáře a akcie prodalo za nevýhodných podmínek.

„Na to jsem ostatně upozorňoval před hlasováním také. Pravdou ale je, že tato skutečnost by se musela dokazovat případně u soudu a to by nebylo jednoduché. Co se týče špatně zapsané smlouvy, tak tam je to jednodušší - tam se náprava udělat musí. Podle mého názoru však nejde o něco zásadně dramatického. Jak se říká, kde není žalobce, není ani soudce. Pokud se obě strany domluví, dá se smlouva sepsat znovu a antidatovat k potřebnému datu. Ale uvidíme, s čím přijdou právníci města a pana Dědka,“ doplnil zastupitel za ODS Karel Haas, který se živí jako právník.

Dědek, který letos výrazně pomohl se svým obchodním partnerem Ondřejem Heřmanem k záchraně soutěže, vidí celou věc složitěji a podle něj se může táhnout poměrně dlouho. A je zjevné, že při vyjednávání s městem je ve vynikající pozici. Sezona je natolik pošramocená koronavirem, že kdyby v tuto chvíli ohlásil odchod, vedení magistrátu bude mít ohromné potíže. Politické i ekonomické.