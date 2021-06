Pardubičtí politici se pohádali kvůli plnění smlouvy s podnikatelem Dědkem

Naposledy to bylo kvůli investicím do enteria areny. Nakonec práce za desítky milionů korun schválili.

Když před rokem pardubičtí radní prodávali většinu akcií hokejového Dynama do rukou miliardáře Petra Dědka, zavázali se, že budou řádně investovat do vylepšení zázemí arény.

Ovšem od začátku řada zastupitelů smlouvu považuje z pohledu města za silně nevyváženou.

„Vy, co jste hlasovali pro prodej akcií panu Dědkovi, tak to dnes odhlasovat musíte. Ale to, jak si tady stále lžeme do kapsy, říkáme si, že taháme za stejně dlouhý provaz, přitom jsme úplně v řiti, to mne fakt štve. Při jednání s panem Dědkem jsme dopadli jak sedláci u Chlumce,“ nebral si servítky na jednání zastupitelů lídr Pardubáků František Brendl.

S jeho slovy však nesouhlasil náměstek primátora Jan Mazuch, který naopak dvojici nových majitelů Petra Dědka a Ondřeje Heřmana chválil.

„Jen bych připomenul, že než přišli pánové Dědek a Heřman, tak jsme byli na posledním místě tabulky. Oba dva nám zásadně pomohli udržet extraligu. Kdybychom spadli, ztráty by byly obří. Ano, máme tvrdého, ale stabilního partnera,“ uvedl Mazuch.

Ovšem Brendl nebyl zdaleka sám, kdo materiál připravovaný šéfem Rozvojového fondu Ondřejem Šebkem a právě náměstkem Mazuchem kritizoval. Leckoho však zarazilo, že nejostřeji se do obou politiků z ODS pustil jejich stranický kolega Karel Haas.

„Také mi je záhadou, jak můžeme slíbit, že když něco budeme opravovat v aréně, tak s tím vždy musí souhlasit majitel Dynama. My budeme platit a on rozhodovat,“ uvedl Haas, kterému se nelíbila ani cenovka za přestavbu restaurace Hattrick, která činí 24 až 40 milionů korun českých.

„Na opravě Hattricku dle předloženého materiálu nesmí prodělat majoritní akcionář, ale město prodělat může. To je přece nepřijatelné,“ pokračoval Haas, který vyvolal silnou reakci zastupitele a poslance za ANO Martina Kolovratníka.

Politici byli pod časovým tlakem

Ten totiž nechápal, že koaliční partner má takový zmatek ve vlastních řadách, že člen ODS veřejně kritizuje stranické kolegy.

„Já vůbec netuším, proč Karel Haas spouští zdrcující kritiku svých kolegů z ODS. Vždyť jste z jednoho týmu, z jedné strany. Nerozumím tomu. To ti mám dát číslo na Ondru Šebka či Honzu Mazucha? To se neumíte domluvit? Neskutečné vystoupení,“ peskoval Haase Kolovratník.

Ten to ovšem za chvilku schytal také, a to od šéfa zastupitelského klubu ODS Petra Klimpla. Opoziční politici se jen usmívali, jak hezky koaliční spolupráce mezi ODS a ANO „klape“.

„To, co tady předvádíš, Martine, si nech příště do parlamentu. Nikdo tady na to není zvědavej. Nemáš právo hodnotit vystoupení ostatních,“ uvedl Klimpl.

Nakonec však sporný bod prošel, a to z velké části proto, že politici byli už pod slušným tlakem. Na schválení opravy bufetů, restaurace Hattrick, výstavby třetí ledové plochy nebo rozcvičovny totiž dostali při podpisu smlouvy od Petra Dědka rok. Termín měl vypršet už za měsíc, a tak hlavně zastupitelé ANO tlačili na to, aby se materiál schválil.

„Usnesení stvrzující partnerství města se společností Petra Dědka zastupitelstvo schválilo díky 22 hlasům, většina z nich přišla ze zastupitelského klubu hnutí ANO po důkladné oponentní diskusi uvnitř klubu. Nejsilnější sdružení v pardubickém zastupitelstvu svou podporou prokázalo svou názorovou konzistentnost,“ uvedla mluvčí pardubického ANO Jiřina Klčová.

Nicméně ani v Babišově hnutí nebyli původně z práce dua Šebek–Mazuch nikterak nadšeni. „V březnu jsme obdrželi od Rozvojového fondu materiály, které neukazovaly, že by fond byl připraven závazky města plnit. Byl jsem dokonce označen za křiváka, kvůli tomu, že jsem prý měl odpovědnost hodit právě na fond. Jsem rád, že po mých urgencích na několika jednáních jsme obdrželi materiál, který můžeme podpořit i s ohledem na současnou ekonomickou situaci,“ uvedl primátor Martin Charvát.

Největší investicí ve schváleném balíčku bude výstavba třetí ledové plochy. Problém je, že se politici nemohou shodnout, kam kluziště umístit. Ve hře jsou Hůrka či parcely u koupaliště na Cihelně.

„Upřednostňuji její zařazení do areálu arény. Pro mě je klíčové, že výstavba třetí ledové plochy je podmíněna ziskem dotačních prostředků ve výši nejméně 70 procent,“ uvedl Jan Hrabal, šéf zastupitelů za ANO.