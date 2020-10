Zastavení ligy je pro mě nepochopitelné, říká pardubický kapitán Nakládal

Naráží tím na aktuálně vydaná epidemiologická opatření, která na čtrnáct dní zastavila veškerý sport v zemi.

„Když už zakázali diváky, kteří by se na stadionu mohli nakazit, tak nevím, jak by se to nadále mohlo šířit. Nehledě na to, že téměř celá extraliga už je promořená,“ uvažuje Nakládal.

Pro celý tým je situace o to složitější, že (prakticky souběžně se zavedením zmíněného opatření) mu skončila karanténa a po deseti dnech začal znovu trénovat na ledě.

Karanténu obránce strávil doma s rodinou

„Bylo těžké se na něj vrátit, když jsme předtím nemohli nic dělat. Mně navíc dva dny opravdu nebylo vůbec dobře,“ říká Nakládal, jenž karanténu strávil doma s rodinou. „První tři dny byly náročné, protože dobře nebylo ani manželce a museli jsme se střídat u dětí. Alespoň, že mohly pobíhat po zahradě, i když se ke konci už dost nudily,“ popisuje Nakládal.

Další nucenou pauzu mohou Východočeši alespoň využít k vyčištění hlav, zažívají totiž (další) tristní vstup do sezony. Ze čtyř dosavadních zápasů vyhráli pouze jediný, a to až v prodloužení. Ve druhém kole porazili doma Plzeň 3:2. V zatím posledním utkání Dynamo taktéž v domácím prostředí nestačilo na Zlín 0:2.