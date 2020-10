Hned po Zlínu se hráči s něčím prali, popisuje pardubický trenér Razým

V létě se dotáhl vstup miliardáře Petra Dědka do klubu, Dynamo hrálo finále Generali Česká Cupu a teď mělo v tabulce být ideálně někde na druhém místě s deseti body z dvanácti možných. Situace je ovšem úplně jiná: v prvním kole přišel výbuch 1:7 v Liberci a teď je Dynamo se dvěma body desáté. S odřenýma ušima porazilo pouze Plzeň (3:2 po prodl.), pak následovaly další dvě prohry 2:3 a 0:2 s defenzivní Olomoucí a Zlínem...

„Vstupovali jsme do sezony s velkým odhodláním mít co nejvíce bodů. Vše bylo ještě umocněno tím, že jsme hráli finále letního turnaje. Už dříve jsem ale zmiňoval, abychom to nepřeceňovali. Začátek soutěže se nám nepovedl,“ řekl hlavní pardubický trenér Milan Razým v rozhovoru pro webové stránky HC Dynamo.

A problémy jeho tým rozhodně nemá jen na ledě. Před časem se například zjistilo, že smlouva Petra Dědka s Dynamem je nejspíš neplatná, zástupci města nebo klubu ji řádně nezanesli do registru. Teď se tak vlastně ani neví, čí Dynamo je. A aby toho na roky otloukaný klub nebylo málo, do hry vstoupil koronavirus.

„V pondělí po utkání se Zlínem jsme začali zjišťovat, že někteří hráči mají teplotu a není jim dobře, takže jsme je poslali na testy,“ popsal Razým. Podle něj bylo něco v nepořádku hned po zmíněném zápase. „Po jeho skončení byli kluci opravdu hodně vyčerpaní, dali do něj všechno. Mrzí mě spekulace, že nehráli naplno, protože bylo vidět, že se s něčím prali,“ dodal.

Vyšetření nakonec podstoupili i hráči, kteří nejevili příznaky, a nákaza se potvrdila u většiny mužstva, které tak zamířilo do karantény. „S negativními kluky jsme se domluvili, že jim v pátek rozvezeme rotopedy a činky, protože na zimák se nesmí. Ti, kteří jsou pozitivní, se z toho nyní musí dostat a odpočinout si,“ nastínil Razým s tím, že všichni pak dostanou od kondičního trenéra individuální plány. „Ve chvíli, kdy se sejdeme ke společným tréninkům, musíme už být v co nejlepší kondici.“

Vondrka stále mimo

Covid necovid, kompletní však Dynamo nebude. Mimo hru má v současné době hned pětici hráčů v čele s elitním útočníkem Michalem Vondrkou, který realizačnímu štábu dělá největší starosti.

„Stále je mimo tréninkový proces. Datum, kdy by se mohl vrátit, zatím od lékařů nemáme, ale vypadá to na zranění dlouhodobějšího charakteru,“ mrzelo Razýma.

Vedle Vondrky jsou mezi indisponovanými také Jan Zdráhal, Matej Paulovič, Ondřej Machala a Tomáš Rolinek - u něj bude rekonvalescence ještě chvíli trvat, ostatní jsou na tom lépe.

„Honzu Zdráhala čeká v příštím týdnu kontrolní rentgen zraněné čelisti, když bude v pořádku, bude se moci plnohodnotně zapojit do přípravy. Dobře dopadla i operace ramene Ondry Machaly a nejblíže do sestavy má Matej Paulovič, jehož ruka už vypadá slušně,“ popsal Razým situaci na marodce.