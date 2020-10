Body zatím nebereme, ale rozdáváme, mrzí budějovického kouče Prospala

Co v těchto dnech vlastně dělá hokejový trenér?

Můžeme být spolu alespoň v malých skupinkách. Podle toho jsme se minulý týden zařídili a dělali svým způsobem takové věci, které byly podobné těm v letní přípravě na suchu (hráči nemohli ani do haly či šaten). Snažíme se i nadále hýbat, nevypadnout z tempa a já jako trenér chci, aby se kluci i nadále udržovali v kondici. Samozřejmě respektujeme to, co se okolo nás všech děje, ale ta opatření mi nedávají žádný smysl.

To, že nemůžete naplno trénovat?

Nemám z toho radost a nejde mi to do hlavy. Náš sport si už vším prošel, navíc hrajeme bez diváků a všechny týmy jsou včetně 99 procent lidí okolo hokeje promoření, tak proč bychom nemohli normálně pokračovat. A to jak v tréninku, tak i v zápasech. Bohužel práce na ledě a zrovna ještě v této době se nedá pro hokejistu nahradit ničím.

Jak dlouho může takový režim profesionální a natrénovaný hokejista vydržet? Čísla nakažených rostou a situace je vážná. Hokej tak nemusí začít ani v listopadu. Jde naplno naskočit zpátky do extraligy třeba až po Vánocích?

To jsou jen domněnky. Pořád bereme to, že opatření v hokeji platí do určitého data v listopadu a z toho vycházíme. Těžko můžeme debatovat o době potom, protože nikdo nevíme, co nastane. A mě tyhle dohady už nebaví, zabývám se jen tím, co můžu ovlivnit.

Kouč Českých Budějovic Václav Prospal.

Dá se vůbec předpovídat, jak bude sezona vypadat?

Ne. Pro spoustu lidí je život v pandemii tím, s čím se setkávají poprvé a nikdo na to nemá manuál. Včetně mě, ale já jdu den ode dne. Zrovna já jsem ale ten člověk, který má rád vše dopředu naplánované, teď ale bohužel podle toho žít i pracovat nemůžu. Já můžu jen nachystat náš tým tak, aby byl zase, pro nás už potřetí, připravený do sezony odstartovat, až to nastane.

Šel by podle vás v České republice zavést systém „bublin“, jako měla NHL? Hráči bydleli na hotelech, nikam nesměli, hrálo se jen na pár stadionech a tak dále?

V žádném případě. Vše stojí a padá na penězích. My se s NHL vůbec nemůžeme srovnávat. Můžeme jen pokukovat, jak se to v NHL dělá. Tamní profesionalismus se tu sice snažíme nastavit také, ale chybí nám na to prostředky a také podmínky.

Máte za sebou pět odehraných zápasů bez výhry. V posledním utkání v Brně jste měli tříbodové vítězství na dosah. Co vaší hře chybí, abyste začali vyhrávat?

Je to proces. Přišli jsme do vyšší soutěže s tím, že většina našich hráčů ji teprve poznává. A tímto obdobím poznávání si bohužel musíme projít. Zatím se tedy chováme jako tým, který namísto aby body bral, tak je rozdává. Určitě to není tak, jak jsme si to představovali.

Který zápas z pěti dosavadních byl podle vás zatím nejlepší?

Těžká otázka. V každém utkání byly pasáže, ve kterých jsme přestali úplně hrát a neukázali jsme náš potenciál. I když má naše hra sice vzestupnou tendenci, pořád hodně chybí k tomu, abych byl spokojený a aby nás to odměnilo.

A jaký je potenciál týmu?

Teď si to netroufám odhadnout. Ještě jsme nehráli proti všem soupeřům a jsme pořád tým, který v extralize zatím ještě nic nedokázal. Ani vyhrát. Jestli si chceme vybudovat v této soutěži respekt, tak potřebujeme vyhrávat. Ale víc tu předpovídat nechci.

To je možná ono. Motor minulou sezonu vyhrával téměř vše. Letos zažíváte opačné pocity. Je těžké to nastavit v hlavách, aby prohry hráče příliš netrápily?

Musí to jít postupně. Určitě je to jedna z věcí, kterou byste si jako trenér přál. Odměnou za tvrdou dřinu z tréninků, kterou tým podstupuje, je právě první extraligové vítězství. Poslední roky jsme se naučili vyhrávat, ale teď jsme ve vyšším levelu a je potřeba se to brzy naučit i tady.

Nechybí týmu extraligové myšlení? Pohyb máte dobrý, ale například vázne rychlost a přesnost nahrávek, lepší a rychlejší řešení situací a podobně.

Před chvílí jsme se ale bavili o tom, co z velké části ovlivnilo naši přípravu. Některé týmy mají teď druhé přerušení sezony, pro nás je to už potřetí, kdy musíme během třech měsíců stát. Šli jsme do extraligy s osmi deseti tréninky a bohužel se tak s ní sžíváme za pochodu.

Trenér Českých Budějovic Václav Prospal není spokojený. Jeho Motor vstoupil do extraligy tragicky.

Na čem hlavně musíte pracovat?

O tom, co nám chybí, bych nerad mluvil. To si hodnotíme v kabině. Zatím ale nejsme schopní dát dohromady šedesátiminutový zápas a to je jedna z hlavních věcí. U toho bych skončil a dál to nerozebíral.

Na druhou stranu z chyb, které hráči při zápasech udělají a stojí to tým body, se poučí a příště je neudělají. Například jako Radek Prokeš, který si svou minelu na modré čáře v Plzni těsně před koncem zápasu hodně vyčítal. Ale určitě se z ní poučí.

Hokej je hra chyb. A to jsou přesně ty věci, o kterých mi v kabině mluvíme a tam by to také mělo zůstat. Snažíme se však od toho odrazit tak, aby se právě takové chyby neopakovaly.

Vy to ode mě nerad uslyšíte, ale musím se zeptat. Jste nováček nejvyšší soutěže, ze které se letos nesestupuje. Navíc sezona je kvůli koronaviru hodně nejistá. Může tedy Motor brát tento extraligový ročník jako nultý či jen na zkoušku?

Nerad bych to rozebíral, ale jsme sportovci. Je to naše práce. A hokej a výhry jsou věci, které miluju, takže pořád chci, abychom hráli na vítězství. O tom by měl sport být, nemám povahu na to, abych si jen tak šel zahrát. A znovu se opakuju, to je přesně to myšlení, které se snažíme dostat i do našich hráčů už dva a půl roku. Přestože ty okolnosti jsou takové, jaké jsou, tak chodíme do každého utkání s tím, že ho jdeme vyhrát a že tomu dáme všechno. A myslím, že takový přístup naši fanoušci ocení.

Václav Prospal (vlevo) v dresu David Servis České Budějovice v druholigovém zápase s China Golden Dragon

Hokejovou radost vám možná udělala Tampa Bay Lightning, kde jste pět let působil a která teď vyhrála Stanley Cup.

Samozřejmě. Lightning nejen tento rok, ale poslední dobou vykazovali vynikající výkonnost. Sice měli trochu výkyvy, když se pár let nazpátek nedostali ani do play off a minulý rok se jim nepovedlo postoupit z prvního kola, když nevyhráli ani zápas, ale byli schopní tyto problémy překonat. Teď se jim to vše sešlo a vyhráli Stanley Cup. Navíc v této totálně jiné sezoně, kdy se hrálo v těch dvou bublinách a play off nebylo takové, jaké známe. S tím se dokázala Tampa vypořádat nejlépe.