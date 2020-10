Budějovický kouč Prospal nevěří, že pauza potrvá jen dva týdny

Striktní vládní opatření mají trvat minimálně dva týdny. „Nevěřím, že pauza bude jen čtrnáct dní. Když už hrajeme bez lidí, tak proč nemůžeme pokračovat dál, když je celá extraliga promořená. To nedává žádný smysl,“ kroutil hlavou Václav Prospal, trenér Motoru.

Kouč nováčka tak musí přijmout další zásah do probíhající sezony. „Já sám na tom těžko něco změním. Není to příjemné pro nikoho, ani pro nás trenéry, ani pro hráče. Sezona je bohužel rozháraná, je to rozkouskované, nemá to hlavu ani patu. Trénujete, jste v karanténě, pak se soutěž přeruší,“ čílil se.

Prospala po utkání mrzela těsná porážka, stejně jako prázdné hlediště stadionu Komety. „Hrajeme na nádherném zimáku, kam chodí osm tisíc fanoušků. My se sem po sedmi letech dostaneme a není tu nikdo. To je strašný,“ povzdechl si.

Smutný návrat do brněnské arény zažil také brankář Marek Čiliak. S Kometou získal dva mistrovské tituly, vřelého přijetí diváků se však nedočkal. Nebylo od koho. „Bylo to šíleně smutné,“ hlesl po utkání 30letý gólman.

Skvělou atmosféru vyprodané brněnské arény si Čiliak neužil. Otázkou je, kdy si zachytá další extraligový zápas. „Nikdo neví, co bude dál. Je to hrozné...“ nedokončil větu.

Extraligový nováček v Brně sehrál vyrovnaný duel. V něm ještě čtyři minuty před koncem vedl o gól. Nakonec se šlo do prodloužení a později i do samostatných nájezdů. V nich byli domácí hráči kreativnější a Peter Schneider s Jakubem Klepišem pokořili Čiliaka. Na druhé straně zůstal Lukáš Klimeš stoprocentní po čtyřech slabých pokusech budějovických hokejistů.

„Od stavu 3:1 jsme nehráli tak dobře jako v první třetině. Následné dva góly byly vyústěním toho, jak bojácně jsme hráli. Je to škoda. Mohli jsme z Brna odvézt více než bod,“ zhodnotil Prospal.

Včera měli hráči Motoru volno, sešli se jen trenéři a vedení. Klub řeší, co bude dál.