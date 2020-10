Povolí hokejistům trénovat? Extraliga se asi vrátí nejdříve 13. listopadu

„Vydaná opatření aktuálně omezují hokej do 3. listopadu, tak to všichni čteme. Potřebujeme se doptat klubů, ve čtvrtek bude představenstvo APK a zasedá výkonný výbor svazu,“ řekl Řezníček pro ČTK.

Od 3. do 13. listopadu pak má být reprezentační přestávka.

Kluby se v pondělí dohodly, že ministra zdravotnictví Romana Prymulu požádají otevřeným dopisem o povolení tréninků. Rozhodnout by se o tom mělo právě ve středu.

Původně měly zákaz všechny soutěže a sportování ve vnitřních prostorách v zemi do 25. října, Řezníček proto plánoval nový rozpis od 30. října, ale ve středu se omezení ještě prodloužilo, takže kluby čekají další jednání.

„Máme několik variant a musíme do toho samozřejmě zakomponovat i péči o poskytnutí plnění partnerů. Bavit se o základní části, o předkole a play off, co je pro kluby ve směru k partnerům přednější. Termíny nás velice limitují,“ tvrdí Řezníček.

Nedostatek termínů podle něj nastává i přesto, že sezonu zrušila Liga mistrů, v které se měly představit Liberec, Třinec a Sparta. Ve hře je reálně možnost zkrátit základní část extraligové sezony.



Jestli se současné podmínky opět nezmění, mohla by přerušená extraliga znovu začít 13. listopadu. „Doufám, že se situace teď ke konci týdne trošku uklidní, že pánové budou mít ještě čas to zhodnotit. Zatím to bylo všechno takové zmatečné. Rozhodnutí přišlo zase rychle, bylo překotné,“ uvedl Řezníček.

Možnost trénovat je pro hokejisty zásadní, než se znovu rozjedou zápasy, kluby potřebují pár dní na přípravu na ledě. Třinec to vyřešil tím, že aktuálně jezdí trénovat do Polska.

Vše by mělo být jasnější během středečního dne.