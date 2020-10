Hokejové kluby požádají Prymulu o povolení trénovat i hrát

„Kluby Tipsport extraligy připraví otevřený dopis panu ministrovi se žádostí o povolení tréninkové činnosti v době do 25. října a další argumentací povolit soutěž. Chceme pokračovat a být fanouškům nablízku alespoň prostřednictvím televizních obrazovek při stávajících diváckých omezeních,“ píše se v prohlášení.

Asociace profesionálních klubů (APK) zároveň odsouhlasila změnu herního plánu, který respektuje nařízení vlády přikazující přerušení soutěže na dva týdny. Mezi jednotlivými zástupci týmů však pochopitelně panují obavy, jestli se pauza neprotáhne.

„Pak by bylo zásadním způsobem ohroženo dohrání ročníku z termínových důvodů, což se ještě více promítne do ekonomického hlediska ztrát neodehraných utkání.“

Existenční dilema je největším strašákem všech klubů, jejich finanční situaci zásadním způsobem ovlivnil už jarní lockdown, kvůli kterému nebylo možné odehrát play off. Na jeho výnosech přitom záleží nejvíc.

Pokud by se nesmělo hrát ani po 25. říjnu, nezbylo by vedení soutěže nejspíš nic jiného než zkrátit základní část například o polovinu, tedy z 52 kol na 26. I to se však rovná zásadní ztrátě, které se chtějí kluby vyhnout.

Naposledy se hrála extraliga v neděli, kdy se utkaly Litvínov se Spartou a Kometa s Českými Budějovicemi. Dosud se stihlo odehrát jen 29 utkání, přičemž od začátku se soutěž konala s omezenou diváckou kapacitou a všech pět utkání v minulém týdnu už se muselo hrát bez fanoušků na tribunách.