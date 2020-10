Hráči nesmí ani trénovat, potvrdil šéf extraligy. Poprava hokeje, zlobí se odbory

„Tréninková činnost je prozatím opravdu zakázána,“ řekl Řezníček. Tato informace pochopitelně hráče a trenéry nepotěšila. Ti všichni nechápavě kroutí hlavou, protože většina týmů od srpna prošla stadiem nakažení, a téměř všichni jsou tudíž promoření.

„Já tyto dotazy budu směřovat dál. Doufáme, že to padne na úrodnou půdu,“ reaguje šéf nejvyšší soutěže.

Naděje klubů se obrací na Národní sportovní agenturu, potažmo jejího šéfa Milana Hniličku, který stejné stížnosti eviduje nejenom z hokejové sféry, ale prakticky ze všech sportovních odvětví. Půjde vůbec vládu přesvědčit?

„Nevím, jestli přesvědčit, ale musíme předkládat silné argumenty. A uvidíme, jak se k tomu zodpovědné orgány postaví,“ říká Řezníček s tím, že na pondělí svolal konferenci Asociace profesionálních klubů (APK), na které by se měl domluvit jednotný postup.

Kromě toho se bude také řešit 40denní lhůta pro dohrání odložených zápasů vinou karantény. Očekává se, že vzhledem k objektivním důvodům nemožnosti uskutečnit duely se tento termín o čtrnáct dnů posune. To však zároveň vyvolává otázky, nakolik bude ohrožena možnost dohrát celou základní část extraligy.

„Je to samozřejmě otázka k diskuzi. Máme zpracovaný nějaký plán, který je už teď hraniční. Pokud má vyjít, nesmí další týmy padat do karantény. V alternativním návrhu to musíme přeskupit.“

Východiskem mohou být například zápasy během reprezentační přestávky či vložená kola uprostřed týdne. „I tak budeme muset pečlivě vybírat, aby některé kluby nebyly oslabené, jelikož budou mít nejlepší hráče v národním mužstvu. Zatím nepředpokládám, že bychom v reprezentačních pauzách hráli pátky a neděle, ale jen úterky,“ přibližuje Řezníček.

Podle něj se první zápasy po vynucené dvoutýdenní pauze budou moci uskutečnit na státní svátek 28. října, což je středa, a další kola mohou být v pátek a neděli.

Zákazy situaci nezlepší, zlobí se hráčské odbory

K černé situaci v hokeji se vyjádřila i hráčská asociace CAIHP. „Hlasem českých profesionálních hokejistů vyzývám vládní autority k přehodnocení současných opatření a hledání kompromisu. Neexistuje důvod k omezení činností, které nejsou potenciální zdravotní hrozbou,“ pravil její šéf Libor Zbořil.



„Všichni vnímáme složitou situaci, v níž se naše země s ohledem na epidemiologickou situaci nachází. Ani trochu však nerozumíme plošným zákazům, ke kterým státní autority přistupují. Takové totiž situaci rozhodně nezlepší.“

Odbory chápou, že v tuto chvíli nejde hrát s diváky na stadionech, na druhou stranu nevidí žádné argumenty, proč je nutné profesionální hokej přerušit úplně. Obzvlášť ve chvíli, kdy většina týmů nákazou už prošla, a pravděpodobnost přenosu nemoci v klubech je minimální.

„Pauza soutěží, byť na dva týdny, může být likvidační nejen pro jednotlivé hráče, ale může se stát popravou českého hokeje, protože se do ohrožení dostává celá sezona,“ zdůrazňuje Zbořil.