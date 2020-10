Čtrnáct dní zvládneme, pak už by extraliga měla potíže, tuší v Litvínově

„Chceme to se Spartou odehrát, i když jde jen o jeden zápas. Vždyť my už začínáme potřetí,“ posteskl si generální ředitel extraligové bašty Pavel Hynek. „Nejdřív jsme odstartovali přípravu na ledě, po třech trénincích jsme šli do karantény. Pak jsme se restartovali zkraje srpna, po zahájení extraligy jsme zase spadli do karantény. A teď to bude vlastně podobné...“

Hynek nerozporuje vládní nařízení, které kvůli koronaviru na dva týdny poslalo i hokej k ledu. Nebo spíš z ledu, na něm se totiž od pondělí nesmí trénovat. „Je to realita, která se dotýká většiny oborů v republice. Nezbývá nám, než to nařízení respektovat,“ tvrdí.

Jak Verva naloží s další dvoutýdenní pauzou a jestli se uchýlí alespoň ke společnému venkovnímu tréninku, to teprve musí v klubu vyřešit. „Ještě to nemáme rozhodnuté. Pobavíme se s našimi trenéry, s kondičním koučem. Děláme na tom, výstup ještě nemáme.“

Zatímco nedávno se kluby rozcházely v tom, zda bez publika vůbec hrát, teď se jim stopka svorně nelíbí. „Pravda je, že některé týmy jsou ještě v karanténě, některé z ní vystupují. Všichni by chtěli hrát, to určitě, ale teď je nouzový stav a zasáhl celou republiku.“

Utkání se Spartou přenáší Česká televize, vypukne v 17:20 a pro Litvínov to bude teprve třetí zápas sezony. A třetí domácí, oba předchozí ztratil. Sparta stihla už duelů šest s vyrovnanou bilancí výher a porážek. „Uvidíme v neděli, co s námi ta pauza a nemoc udělá. Na hráče s těžšími příznaky ten návrat působí jinak než na kluky bez příznaků.“ Zatím napoprvé byl Litvínov v karanténě kvůli jednomu hráči, teď omarodila přes půlka týmu.

Litvínov vs. Sparta Online reportáž v neděli od 17:20

Ani neustálé pauzy nepřidávají na formě a pohodě. „Dlouho jsme nehráli a z pohledu kluků je strašně těžké jen trénovat, vrátit se, pak z toho zase vypadnout,“ chápe generální ředitel Litvínova.

Pokud sport umlkne jen na dva týdny, Hynek věří, že se z toho hokej dostane. „Až skončí opatření, doufám, že liga se znovu rozjede. Bude sice obrovský nápor na termínovou listinu, ale ještě je to ve fázi, kdy by se soutěž při nahuštěném programu dala odehrát,“ uvažuje šéf Vervy. „I proto jsme rádi i za ten jeden zápas se Spartou. Kdyby ale tenhle stav měl trvat dále, muselo by se začít uvažovat o zkrácených variantách, nebo by hrozilo nedohrání. Ale nepředbíhejme.“

Už s omezenou kapacitou stadionu vyčíslil Litvínov ztrátu ze vstupného na pět milionů korun, bez diváků může být dvojnásobná. „Každý klub jen počítá ztráty, všichni v extralize jsme na tom plus minus stejně.“