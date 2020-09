Hokejový Litvínov odkládá dva zápasy, tým podstoupí testy na covid

Severočeši jsou čtvrtým klubem v nejvyšší hokejové soutěži, který možná postihla nákaza. První ze hry vypadly Vítkovice, ty následovala brněnská Kometa a ve čtvrtek si své utkání proti Spartě odložily Karlovy Vary, jež čekají na výsledek testů.

Ty nyní podstupují hokejisté Litvínova, kde mají také podezření na virovou nákazu, a vedení na svém webu oznámilo, že do zjištění výsledků raději nebude hrát.

„U několika hráčů jsme zaregistrovali zdravotní potíže, a proto jsme z preventivních důvodů kontaktovali Krajskou hygienickou stanici. Všichni hokejisté včetně realizačního týmu v nejbližší době podstoupí testy na koronavirus a dále budeme postupovat dle pokynů a výsledků testů,“ píše Litvínov na svém webu s tím, že se k věci dále nebude vyjadřovat.

Pokud by výsledky byly negativní, vrátil by se Litvínov do hry nejpozději příští pátek 2. října domácím utkáním proti Olomouci. V úterním kole totiž má na programu duel s Karlovými Vary, u nichž se zatím neví výsledky testů.

Západočeši kvůli tomu také oznámili, že ruší nedělní utkání, které měli odehrát v Českých Budějovicích.