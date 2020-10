Promořený tým je bezpečný, říká lékař libereckých hokejistů

Naposledy testy v liberecké kabině odhalily šest pozitivních případů a dá se tak říct, že nákazou si prošla už značná část týmu. Všichni postižení z řad hráčů i členů realizačního týmu však měli a mají mírné příznaky. „Je to z velké části dané velmi dobrou životosprávou,“ řekl klubový lékař Roman Mizera pro web Bílých Tygrů.

Jak odhalení koronaviru mezi hráči probíhá? „Přijde nějaký jedinec, který má typické příznaky onemocnění covid-19, což je většinou teplota, bolesti hlavy, bolesti kloubů a někdy také ztráta čichu,“ vysvětluje Mizera. „Pokud někdo takový je, my ho uvedeme do stavu izolace a po dohodě s krajskou hygienickou stanicí začneme testovat plošně celý tým. Většinou tak odhalíme další jedince, kteří mají buď bezpříznakovou formu nebo jen mírné příznaky.“

Zatímco fotbalová liga jde cestou testování před každým zápasem, hokej vsadil spíše na cestu postupného promoření. Tedy na to, že hráči, kteří už infekcí prošli, získají na nějaký čas imunitu. „Z pohledu doktora platí samozřejmě fakt, že čím méně nemocných, tím lépe. Z pohledu organizace a sportu by bylo lepší to promořit,“ přiznává klubový lékař libereckých hokejistů, varovně však dodává: „Vždycky ale existuje riziko závažného průběhu i u mladých pacientů. Nechceme se v žádném případě rouhat a nechceme, aby byl někdo nemocný, ale zároveň promořený tým je bezpečný a může bez problému na tři měsíce provozovat své aktivity.“

Situace v libereckém celku je nyní trochu komplikovaná. Někteří hráči prodělali koronavirus už v létě, dávno už žádné příznaky nemají a nastoupili i k několika zápasům v extralize. Ti se mohou pohybovat volně, trénovat a nevztahují se na ně žádná omezení. Někteří z nich si v týdnu zahráli i za prvoligové Benátky, které jsou libereckou farmou - útočník Vlach a obránce Hanousek se dokonce zapsali mezi střelce.

„Pak jsou hráči, kteří jsou nemocní teď, ti jsou v izolaci, nikdo je nemůže potkat a snaží se nenakazit nikoho ze svého okolí,“ pokračuje lékař Tygrů. „Pak je poslední skupina, která covid-19 neprodělala ani v létě a také teď měla negativní test. Tito hráči a členové realizačního týmu jsou v karanténě a čeká se, jestli se u nich nemoc projeví. Na konci desetidenní karantény se budou znovu testovat.“

V celém libereckém klubu, do kterého patří i řada mládežnických celků, se koronavirem dosud nakazilo jen několik desítek lidí. Vážnější komplikace se u nikoho nevyskytly, což je podle Mizery dáno faktem, že jde o mladé jedince ve skvělé kondici. „Jsou fyzicky trénovaní, otužují se, chodí do sauny, starají se o svoji imunitu. Také se správně stravují, mají dostatek vitamínů a minerálů,“ vysvětlil liberecký lékař.

Hokejové soutěže podle něj neohrožuje samotný virus, ale plošná opatření, která neumožňují sportování či přístup fanoušků na stadiony. „My můžeme jen doufat, že nastalá opatření budou fungovat, což povede k jejich rozvolnění,“ říká Mizera.

Doktor Tygrů fanouškům doporučuje, aby dodržovali opatření, protože odboj není dobré řešení. „Lidé by si měli udržovat pozitivní mysl, protože od strachu je jen krůček ke stresu a stres je faktor, který snižuje obranyschopnost organismu,“ nabádá. „Doporučuji také dobré stravování s dostatkem tekutin a vitamínů a každý den trávit nějaký čas venku sportem či fyzickou prací. Věřím, že za 14 dní se sejdeme v lepších časech a že bude pokračovat jak hokej, tak i náš normální život.“