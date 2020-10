Nerozehranost i splín. Kometa začala sezonu bolavou porážkou

Hostující Plzeň se tak v jindy bouřlivé DRFG Areně mohla i díky podobným barvám sedaček cítit jako doma na tréninku. Zato Brňané se prali nejen s průběžně druhým celkem soutěže a absencí fanoušků, ale také s vlastní nerozehraností. Po zvlášť nepovedené první třetině nakonec prohráli vysoko 3:7.

„Bylo to nervózní. Nikdo to v prvním zápase nechtěl pokazit, všichni se do toho chtěli dostat. Tři góly jsme jim ale jasně darovali,“ láteřil domácí kapitán Martin Zaťovič.

„Úvod utkání jsme nezachytili, velká nerozehranost na naší straně byla znát. I když jsme se ve druhé třetině nadechli, tak pokud hrajete přesilovku po dotažení se na rozdíl jedné branky a inkasujete, tak dostat se z toho je hodně složité. To byl gól, který byl pro vývoj zápasu hodně důležitý,“ vypíchl klíčový moment asistent brněnského trenéra Kamil Pokorný.

Mužem zápasu z pohledu Komety byl lotyšský obránce Ralfs Freibergs. Předsezonní akvizice ze Zlína, která zažila extraligovou premiéru v modrobílém dresu, byla téměř u všeho, bohužel pro něj často v negativním smyslu. Druhým gólem domácích sice Freibergs odčinil své zaváhání při úvodní trefě Plzně, pak si však ve vlastní přesilovce nechal pláchnout útočícího Suchého a v poslední části připravil svůj tým hned po dvanácti sekundách o přesilovou hru zbytečným faulem.

Čisté svědomí však nejspíš nebude mít žádný brněnský bek. Trenérský štáb pod vedením Libora Zábranského tak se složením obranných řad začal rychle šachovat a do sestavy se často vmísil i Filip Pyrochta, který se do tréninkového procesu vrátil až těsně před utkáním.

Kdo se naopak vrátit nestihl, byl klíčový muž první formace Peter Mueller. Ač jeho místo dokázal veterán Jakub Klepiš zacelit i v přesilové hře obstojně, finesy amerického forvarda Brňanům chyběly a chybět ještě budou. „Mueller už dvakrát trénoval, ale v této fázi si myslím, že by bylo riziko jej postavit do zápasu,“ podotkl Pokorný.

Útočným pozitivem pro Kometu byl alespoň nový rakouský střelec Peter Schneider, který k úvodní brance svého týmu v této sezoně přidal také několik dalších střel a potvrdil tak dobrou formu z přípravy.

Po zápase se jeho aktéři na tiskové konferenci nezvykle nevraceli především k dění na ledě, ale mluvili spíš o psychickém rozpoložení směrem k nejistým příštím týdnům.

„Je to těžké, a kdo to nezažil, nepochopí. Člověk jde den ode dne, přijde na zimák a zjistí, že zítra možná nic nebude, pozítří taky nic a možná třeba až příští týden,“ narážel Zaťovič na nově vyhlášená opatření proti šíření covidu, která od pondělí ochromí celý český hokej. „Nevím, co bude, neví to majitel klubu, nevědí to ostatní týmy, neví to extraliga. Spadly do toho všechny sporty. Doba je zvláštní, a co budeme všichni dělat, ví snad jen bůh,“ líčil zlomeně.

„Ještě ve čtvrtek se kluci na tréninku těšili na utkání prakticky co dva dny,“ připomněl Pokorný chystaný nahuštěný program, v němž měla Kometa dohánět manko způsobené opožděným vstupem do sezony. „Ale když slezli z ledu, tak zjistili, že od pondělí se všechno zavře. Bylo na nich vidět velké zklamání a hlava samozřejmě pracuje,“ podotkl Pokorný.

Jeho tým před další nucenou pauzou stihne ještě jeden zápas, v němž v neděli od 17 hodin přivítá nováčka z Českých Budějovic.