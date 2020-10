Odehrát vše, klidně i v květnu. Hokejová extraliga zatím škrtat nechce

Hokejová extraliga je stejně jako další sportovní soutěže přerušena od pondělí a kluby momentálně nemohou ani trénovat, neboť jsou uzavřeny vnitřní prostory. To se snaží změnit představitelé Českého svazu ledního hokeje, kteří společně s ředitelem extraligy Josefem Řezníčkem oslovili premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Romana Prymulu s žádostí o výjimku.

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje jednala o dalším postupu. „Řešili jsme, pokud by omezení bez tréninku trvala do 3. listopadu, tak kdy začít. Jak rozpis (zápasů) do konce sezony zpracovat a sestavit. Jednoznačnou prioritou všech klubů je sehrát co nejvíce utkání základní části, lépe řečeno celou, i co nejvíc utkání předkola a play off,“ řekl Řezníček ČTK a Českému rozhlasu po jednání.

Hokejisté nyní budou čekat na reakci premiéra Babiše a ministra Prymuly na dopis. „Uvidíme, zda přes víkend dostaneme odpověď. Případně se poté pokusíme rozpis soutěže přizpůsobit tak, že bychom mohli v nejzásadnějších rozhodnutích zasáhnout až do další sezony, to znamená do 15. května. K tomu bychom připravili všechny technické náležitosti,“ řekl Řezníček.

Extraligová sezona měla skončit nejpozději 30. dubna, teď je ve hře posun o zhruba dva týdny, což teoreticky dovoluje termín mistrovství světa. V Bělorusku a Lotyšsku by se mělo hrát až od 21. května. „Asi by se to týkalo jen finálové série play off,“ uvedl Řezníček.

Hokejový svaz a vedení extraligy by ale musely vyřešit například platnost smluv, které hráči uzavírají do 30. dubna. Podobný problém měl v minulé sezoně fotbal.

Jednotlivé soutěže jsou nyní z rozhodnutí vlády pozastavené do 2. listopadu. Řezníček počítá s tím, že když se situace nezmění, extraliga by opět začala ve středu 11. listopadu. O týden dříve je totiž naplánovaná reprezentační přestávka. „Pokud to bude možné a hráči by mohli alespoň pět dní předtím trénovat,“ uvedl ředitel soutěže.

Utkání Karlovy Vary - Sparta se kvůli opatřením k zabránění nákazy koronavirem hrálo před prázdnými tribunami.

I nadále bude platit pravidlo, že duely základní části, které kvůli karanténním opatřením nebudou odehrány v souladu s rozpisem, se musejí uskutečnit do 40 dnů. Současná vynucená pauza klubům situaci komplikovat nebude, řídit se budou až podle nového rozpisu.

„Pokud se dohodneme na novém rozpisu, tak by to určitě do konce základní části mělo platit, protože některé kluby se do problémů ještě mohou dostat. V play off už platí, že nemožnost sehrání utkání znamená vítězství pro jedno, nebo druhé mužstvo,“ řekl Řezníček.