Jsme spokojeni, netajil vítkovický kouč po dvou bodech v Budějovicích

„Byl to pro nás po hodně dlouhé době první ostrý zápas, takže v tomhle jsme spokojeni,“ pustil se do hodnocení vítkovický kouč Mojmír Trličík.

Ostravský celek šel do vedení poté, co se po brejku Martina Dočekala s Tomášem Kubalíkem gólovou dorážkou uvedla posila Adam Polášek. I o druhou branku Vítkovic se postaral obránce - Lukáši Kovářovi po nahození od mantinelu ovšem pomohl nešťastný zásah domácího kapitána Pavla Pýchy, jenž si srazil kotouč do vlastní sítě.

„Na začátku první třetiny jsme drželi vyrovnané herní tempo, po komerční přestávce nás ale už soupeř téměř k ničemu nepustil. Nedostali jsme se takřka na polovinu soupeře, přesto jsme po druhém šťastném gólu vedli 2:0. Ale jenom díky vysoké efektivitě,“ byl si vědom Trličík.

Ve druhé třetině domácí snížili po trestném střílení, na začátku třetí části vyrovnali na 2:2. „Nicméně si myslím, že v poslední desetiminutovce jsme byli blíž tříbodovému vítězství, měli jsme šance na to odskočit a vyhrát. Přesto i dva body jsou na první zápas skvělé. Celkově si myslím, že ten výsledek je zasloužený,“ podotkl kouč Vítkovic.

„Chtěli jsme víc. Věděli jsme, že se Vítkovice vrací do hry po dlouhé pauze. Chtěli jsme forčekovat, což se dařilo, ale po chybě a smolném gólu jsme prohrávali. V poslední části jsme měli strach hrát, jeden bod je málo,“ smutnil domácí trenér Václav Prospal.