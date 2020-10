Hráči mají vyšší hokejové IQ, cení si Patera zkušeností z extraligy

„Měli jsme hodně času na to se na další zápasy dobře připravit. Není to ideální a všichni chceme chytit správný zápasový rytmus. Utkání je vždy těžší než trénink. S každým duelem jsme lepší a potřebujeme hrát. Uvidíme, jak to bude dál. Vymlouvat se na to ale nemůžeme, doba je taková,“ přiznává brankář Jiří Patera.

Motor tak získal alespoň čas na dohnání toho, co v letní přípravě kvůli dvojité karanténě nestihl. „Myslím, že už jsme ve správné tréninkové kondici. Teď už to chce spíš získat herní zátěž,“ myslí si 21letý gólman.

Přestože body přibývají na kontě jen pomalu, herní zlepšení je patrné. „Získáváme zkušenosti a zvykáme si na rychlost. Chybí nám už jenom body. V posledních dvou zápasech jsme byli blízko vítězství, ale hokej je hra chyb a my se z nich musíme poučit,“ uvědomuje si.

Kometa vs. České Budějovice Online reportáž v neděli od 17 hodin

Vítězství. To je to, co by nyní svěřencům Václava Prospala prospělo nejvíc. „Výhra za tři i dva body by nám psychicky moc pomohla. I nálada v kabině by pak byla výrazně lepší. Zjistíme, že můžeme hrát s každým, a nebudeme se bát na ledě něco vytvořit. Máme výborný tým a věřím, že se to brzy ukáže,“ je přesvědčený.

Nedělní souboj v Brně se odehraje před prázdným hledištěm. „Bude to jiné. Maže se tím výhoda domácího prostředí. Diváci ženou všechny vpřed. I tisícovka fanoušků udělala s Vítkovicemi slušnou atmosféru. O to víc se musíme soustředit na naši hru,“ zdůrazňuje.

Návrat do zámoří s otazníkem

Patera odchytal v Plzni i s Vítkovicemi velmi dobré zápasy. Přestože tým oba duely prohrál, on sám v premiéře v tuzemské nejvyšší soutěži obstál. „Jsem rád, že vidím, že extraligu můžu chytat. Měl jsem před sezonou takové myšlenky, jestli na to vůbec mám. Zda jsem na to připravený. Během prvních dvou odchytaných zápasů jsem si začal hodně věřit. Sebevědomí a zkušenosti dělají hrozně moc,“ ví.

Kmenový hráč zámořského celku Vegas Golden Knights popisuje své první pocity z extraligy. „Hráči mají vyšší hokejové IQ. Jsou zkušení a mnohdy vychytralí, protože soutěž hrají už několik let. Velkou změnou je pro mě širší kluziště. Na všechno je víc času. Zvykám si už od léta, kdy jsem s týmem začal trénovat. Až se budu vracet do zámoří, budu mít opačný problém,“ komentuje.

I přes nezvyk na evropský formát kluziště se budějovický gólman snaží pomáhat spoluhráčům i při rozehrávce. „Snažím se do hry zapojit co nejvíc. Mám problém s tím, že v Česku není omezení pro gólmany za brankou. Nejsem zvyklý jezdit do rohů, kam v zámoří jinak vůbec nesmíme. Snažím se na práci s holí makat, abych obráncům pomáhal s rozehrávkou,“ hlásí.

Paterův sen je nastoupit v nejprestižnější hokejové soutěži NHL. I startů v české extralize si však nadějný gólman cení. „Když jsem byl menší a koukal jsem v televizi na finále extraligy, tak jsem si přál jednou si ji zachytat. Povedlo se mi to s Motorem a jsem za to moc rád. Psalo mi hodně kamarádů, kdekdo to sledoval. Nemůžu se ale uspokojit, musím pracovat ještě víc,“ burcuje.

Kdy se vrátí do Ameriky, to v tuto chvíli neví. „Jsme v kontaktu, ale nikdo neví, kdy začne kemp nebo sezona. Chystám se 26. října na pohovor na ambasádu, abych dostal víza. Ale kdy poletím, to netuším. Teď se snažím odvést maximum pro Motor, abych týmu pomohl k co nejvíc bodům,“ tvrdí.

Pod dohledem svého týmu ale talentovaný brankář je. „Psal jsem si s trenérem gólmanů Mikem Rosatim před zápasem v Plzni, kdy jsem věděl, že budu poprvé chytat. Popřál mi hodně štěstí. Prošel si sestřihy a hodnotili jsme můj výkon. Jsem pod dohledem, protože řada skautů sleduje všechno,“ uvádí.