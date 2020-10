Vítkovický kouč Trličík: Chceme vidět víru a touhu po vítězství

Ovšem vzhledem k vládou vyhlášenému nouzovému stavu na území celé republiky bude utkání odehráno striktně bez diváků.

„Karlovy Vary se v tomto týdnu vrátily po karanténě. V zápase se Spartou se prezentovaly jinak, než jak jsme na ně byli zvyklí z minulé sezony. Mnohem více bránily, hrály odstoupenou obranu. V minulé sezoně více bruslily,“ připomněl vítkovický kouč Mojmír Trličík.

Proto Vítkovičtí v přípravě na zápas museli kombinovat. „V tomhle směru moc nevíme, jestli změna stylu byla dána tou pauzou, takže jsme se pro jistotu snažili připravit na obě varianty. Tedy jak na možnost, že by k nám Vary přijely hrát živelnější hokej, tak i na možnost, že by hrály podobně obranně jako proti Spartě,“ prozradil Trličík.

„Nechybělo moc a byli úspěšní v tom úterním zápase (Karlovy Vary doma podlehly Spartě 2:3 - pozn. red.). Mají zajímavé hráče, kteří by za normálních okolností v Česku nehráli, a ti jsou vidět, konkrétně myslím Kašeho a Lauka, ale i ostatní,“ zmínil vítkovický trenér.

Ostravští hokejisté po duelu v Českých Budějovicích, kde zvítězili 3:2 v prodloužení, hostili Plzeň (prohra 4:5 v prodloužení). „Teď jednoznačně chceme navázat na výkon především zápasu s Plzní. Chceme od každého hráče vidět ten hlad po gólech a víru a touhu po vítězství, jakou jsme předváděli v posledních pěti minutách základní hrací doby s Plzní,“ prohlásil Mojmír Trličík.

„Samozřejmě bude to rovněž o tom, abychom zlepšili některé věci. Konkrétně abychom zlepšili statistiku úspěšnosti přesilových her. Přesilovky nám v předzávodním období šly, takže bychom se rádi vrátili do tohoto trendu.“

Vítkovičtí trenéři se nadále musí obejít bez laborujících Zbyňka Irgla a Jessieho Dudase. Jan Hruška už sice s týmem trénuje, jeho start v zápase však není příliš pravděpodobný.